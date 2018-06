Sto shybů, dvě stě kliků, tři sta dřepů a spousta běhu. Markéta je dříč

Pokud jde o sport, má Markéta Zvolská veliké štěstí hned ve dvou ohledech. Baví ji trénink a má ráda zdravé jídlo. Nemusí se nutit do cvičení, prostě si zamilovala crossfit a užívá si pět až šest tréninkových dnů týdně. Nemusí se svazovat přísnými dietami, jí, co jí chutná, a ono je to zároveň zdravé.



Hlavně to nepřehnat

„Dvakrát týdně trénuji dvoufázově – ráno i večer. Anebo jdu někdy ještě navíc běhat,“ vypočítává Markéta, autorka úspěšného sportovního blogu a nadšená crossfiterka.

Její jedinou velikou slabinou je tak odpočinek a regenerace. „Teď jsem po dvou trénincích šla běhat a akorát mě rozbolelo koleno. Protrpěla jsem to a po čtyřech kilometrech jsem musela zpět,“ přiznává Markéta, která se připravuje na účast v extrémním závodě Reebok Spartan Race ve Skotsku. Přehnaným tréninkem se jí tak příprava docela zkomplikovala. Musela totiž necelé dva měsíce před závodem úplně vysadit.

Díky tomu, že tak usilovně trénuje crossfit, který je založený na všestrannosti a komplexnosti, bude Markéta skvěle připravená na všechny možné i nemožné výzvy, které ji při terénním překážkovém závodě mohou čekat. „Taková je vlastně i samotná filozofie crossfitu – být fit ve všech ohledech, být připraven na vše. Takže třeba ruce jsou na ručkování díky crossfitu připraveny dostatečně,“ pochvaluje si.

Nejen pohanka a vločky

Její vzorový sportovní týden je celkem nabitý. „Třikrát týdně chodím na trénink ráno. Vstanu v půl šesté, rychle vezmu ven pejska, uvařím si kávu a dám si něco malého k jídlu. Nejčastěji nějakou raw nebo proteinovou tyčinku, tvaroh s banánem a medem nebo rýžové chlebíčky s cizrnovou pomazánkou. Pořádnou snídani si radši vychutnám až hezky v klidu a za odměnu po tréninku. Nejčastěji to jsou ovesné vločky v jakékoliv podobě, kaše, lívanečky, palačinka, vafle z vloček, pohankové palačinky nebo tmavé pečivo, vše s mým oblíbeným arašídovým máslem a banánem, případně tvarohem či jogurtem,“ dává Markéta tipy na výživnou zdravou snídani.

Díky tomu, že Markéta pracuje z domova, tak se nemusí šidit ani při obědě. „Vařím si vždy sama doma. Jsou to rychlá jídla, abych tím netrávila zbytečně moc času. Moje oblíbené obědy jsou v poslední době celozrnné špagety s rajčatovou omáčkou a mozzarellou light. Často si dělám rýži s tofu, seitanem, robi nebo jinou náhražkou masa. A pečené brambory nebo batáty s rozpečeným camembertem,“ prozrazuje.

„Odpoledne mám dvakrát týdně druhý trénink – techniku vzpírání. V další dny je odpoledne můj první trénink dne, a to crossfit,“ říká Markéta a dodává, že samozřejmě nezapomíná na svačiny: tvaroh s banánem a arašídovým máslem, rýžové chlebíčky, menší porce ovesné kaše nebo proteinová tyčinka. Samozřejmě, že si dopřává i kávu a k tomu kousek čokolády. Ale díky tomu, že se nesvazuje přísnými pravidly, nemá ani potřebu je nezřízeně porušovat.

Jak je důležité mít naběháno

Vzpírání, přítahy na bradlech, cviky se zátěží – to všechno Markéta zvládá. Jen na proklínané trestné angličáky, které musíte dělat pokaždé, když během závodu uděláte jakoukoliv chybičku, se zřejmě natrénovat nedá. „Občas na sobě pozoruji, že když se na crossfitových lekcích objevují hodně často, postupem času mi začínají vadit o trochu míň... Ale na to rychle zapomenu a moje nenávist k nim je rychle zpátky,“ směje se Markéta.

Natrénovat se však dá, přímo musí, běhání. Reebok Spartan Race je sice překážkový závod, při kterém plavete bahnitou vodou, přelézáte přes kůly nebo házíte oštěpem, ale mezi tím vším také musíte naběhat spoustu kilometrů. V Markétině případě, v červencovém závodě kategorie Beast, konkrétně víc než dvacet. „Budu muset přidat na běhu, to je moje slabina. Musím mít víc natrénováno,“ uvědomuje si Markéta Zvolská. Do tréninkového plánu si proto zařadila navíc dva až tři výběhy týdně.

Na čase záleží

Nutnost zabrat v oblasti běhu potvrzuje i zkušená trenérka a úspěšná účastnice Reebok Spartan Race Tereza Janečková. Na světovém mistrovství ve Spartan Race jednou skončila na úžasném pátém místě, takže jestli někdo může radit, jak v tomto náročném závodě uspět, je to určitě ona. „Doporučuji nesnažit se uběhnout vzdálenost, ale měřit si čas,“ upozorňuje Tereza, která ve spolupráci s Rungo také vede běžecké tréninky. „Je důležité připravit tělo na to, aby třeba tři hodiny v kuse běželo v různých terénech.“ Jakou rychlostí to bude, je přitom podružné. „Tak abyste to zvládli a nemuseli zastavit,“ doporučuje.

Markéta má opravdu co dohánět. Bez naběhaných hodin jí schopnost překonat nečekané překážky na slušný čas stačit nebude, ale s bolavým kolenem do toho teď naplno šlápnout nemůže. I pro ni má Tereza tip: „Místo běhání zkuste najezdit několik hodin v kuse na kole, při tom klouby netrpí.“ Markéta tak má pořád ještě šanci. Ale čas běží... Reebok Spartan Race v Edinburghu startuje už 24. července. Budeme její boj dál sledovat.