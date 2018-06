Ostrava zažije Craft RUNGO závody. Poběž s námi razovite pětky

Je úplně jedno, zda běháte na čas a honíte každou vteřinu nebo naopak začínáte a do tempa se teprve dostáváte. Někdo má sílu v cílové rovince zasprintovat, jiný během závodu přechází do chůze. Jsme tak rozdílní, naše styly jsou někdy legrační, jindy precizní. A v tom je běh krásný. Pokud byste rádi zkusili svůj první závod nebo naopak to vzali kvapíkem, tak Craft RUNGO razovite pětky, které se poběží v Ostravě 18. dubna jsou právě pro vás.



Zvětšit fotografii Někdy je potřeba zabojovat a kousnout se. | foto: Rungo.cz

Musím přiznat, že Ostrava je s RUNGO.cz spojená od začátku. Vytvořila se tu skvělá parta, která spolu běhá, jezdí na závody a nyní nám pomáhá pořádat pro vás závody. Máme pro vás Pro prvních 250 zaplativších čeká funkční černá čepice Craft v hodnotě 390 korun.



Druhá polovina 250 závodníků získá trika v designu RUNGO v hodnotě 200 korun. Připravená pětikilometrová trať v Bělském lese je rovinatá (převýšení je okolo 40 metrů), malebná a skvěle se hodí pro váš první závod. Provede vás kusem příměstské přírody, vystřídáte asfalt s terénem, les s údolíčkem a potkáte i studánku. Pro zkušenější rychlíky jsme nachystali dvě kola a mohou tak startovat v závodě na 10 kilometrů. Partnerem našich závodů pro 500 běžců se stala firma Craft, která vyrábí funkční prádlo a doplňky. Pro prvních 250 zaplativších budou připraveny skvělé běžecké čepice Craft Light Thermal (černá barva). Druhá polovina 250 závodníků dostane zase krásné bavlněné triko s logem RUNGO, které si ostatní budou moci na závodech zakoupit. Co si však především ze závodů odnesete, je skvělá přátelská a domácí atmosféra, neboť událost tvoří vlastními silami lidé, kteří se pro tuto činnost nadchli a dávají do ní své srdce. Těšíme se na setkání s vámi, přečtěte si PROPOZICE a REGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE. Přidej se i do události na Facebooku!