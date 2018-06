Fotogalerie: Craft RUNGO divoký běh Šárkou v barvách podzimu

Není to tak dlouho, co jsme v březnu odstartovali první závod roku 2016. Z pražského Milíčovského lesa jsme se poté přesunuli do Ostravy a postupně navštívili i Plzeň, Brno a Pardubice. Poslední závod v pražské Divoké Šárce jsme my organizátoři očekávali s chvěním v břiše, šlo totiž o premiéru - novou trať.

Nervozita nebyla vůbec zapotřebí, protože naše novinka běžce doslova nadchla. Sedmikilometrová trať se předvedla ve svém nejlepším podzimním barevném šatu, který občas prozářilo slunce. Na této trati prověřil kondici běžců především závěrečný úsek, necelý kilometr prudkého stoupání, který jsme jim vyzdobili na zemi alespoň nápisy a smajlíky.

Vše zlé je k něčemu dobré a tak toto „koření“ tratě alespoň nenechá zapadnout zážitek běžců mezi ostatní absolvované závody a třeba se k nám za rok vrátí to tomu kopci „nandat“. Termíny závodů pro sezónu 2017 jsou známy a registrace vypuknou už začátkem listopadu.

Termíny ročníku 2017 18.03. 2017 - Praha - Milíčovský les

08.04. 2017 - Ostrava

10.06. 2017 - Plzeň

16.09. 2017 - Brno

30.09. 2017 - Pardubice

21.10. 2017 - Praha – Divoká Šárka

Ženám kralovala stálice Lucie Pecinová a všem mužům to tentokrát natřel Peter Stolárik z kategorie muži B, za což sklidil velký potlesk. Kromě dnešního běžeckého klání nás však čekalo vyhodnocení celého seriálu Craft RUNGO běhů, který vyhráli právě dva zmínění. Ti, kteří se umístili, si odnesli poukazy na nákup skvělého funkčního vybavení Craft a to i nejvíce překvapený dvanáctiletý Jakub, který na 2 000 korunový voucher doslova kulil oči. Výsledky celého seriálu najdete zde.

Bylo nám s vámi moc pěkně, děkujeme za vaši účast a těšíme se na setkání v roce 2017!