Oslavte první jarní den během, zbývá posledních 50 míst!

Opět stojíme na startu. Dech se zrychluje, spánky pulsují. Chceme, aby to dopadlo výtečně, aby do cíle dorazil každý se skvělým pocitem a my si mohli zařvat radostí, že jsme to zvládli. Tentokrát však nepoběžíme, ale postavíme se na druhou stranu. Tým RUNGO.cz pro vás připravil pořádný přiměstský kros v Praze. A pozor, limit na naše závody je 500 lidí a v tuto chvíli zbývá posledních padesát míst!

VIDEO: Rungo Pětky přes ty 3 tydýty

Minulý rok patřil Milíčovský les v Praze pouze závodu na pět kilometrů, letos přidáváme navíc trať na 10 kilometrů, což znamená, že tři náročné výběhy a seběhy vás budou čekat rovnou dvakrát. Celý tým lidí kolem Rungo.cz pro vás připravil trať, která vás bude, doufáme, bavit. Těšit se můžete na relativně rychlou trať, která je ovšem opepřena „třemi velikány“ těsně před cílem. Kdo je nezná, ať se nechá překvapit. Propozice najdete ZDE, přihlašovat se můžete TADY. Velké poděkování za pomoc patří především Městské části Praha – Újezd, která nad závodem převzala záštitu, dobrovolníkům z řad našich kamarádů a čtenářů Rungo.cz, kteří mají velký podíl na organizaci závodu, a Gymnáziu Evolution Jižní Město, které poskytne prostory a zázemí pro závodníky. Craft RUNGO pětky přes ty 3 tydýty - kros Délka tratě: 5 a 10 km Kdy: 21. března 2015 Kde: Milíčovský les Start závodu na 5km: 10:30 Start závodu na 10km: 12:00 Startovné: 200kč na 5km, 250kč na 10km, na místě 300kč (bez trika) Více najdete ZDE Přihlásit se můžete TADY Událost na Facebooku