Poslední šance získat tričko ke startovnému Craft RUNGO závodu v Praze

Cena je nyní 450 korun. Běžecké triko Craft (nyní již bez potisku) dostanou ti, kteří se zaregistrují a jejichž platba bude připsána na náš účet nejpozději 13. března. Jakmile se však naplní kapacita 600 míst (původně měl závod kapacitu 500 míst), registraci uzavřeme. K dnešnímu dni zbývá 40 míst.

Přijďte na místo, kde se nebudete cítit sami, kde vám atmosféra napumpuje nohy, odběhněte závod v novém funkčním tričku Craft, odejděte s perníkovou medailí a pocitem, že příští rok musíte zas.



To vše vás čeká na již tradičním šestikilometrovém jarním závodě Craft RUNGO běh přes ty tydýty, 19. března 2016. Ptáte se, co je ten „tydýt“? Navážka hlíny, takový kopeček, který nepotěší, ale zahřeje a dodá vám sebevědomí do zdolávání kopečků větších. Stane se pro vás nezapomenutelným zážitkem a symbolem jarního běžeckého klání. A nestojí tam sám.



Zde najdete PROPOZICE závodu nebo se rovnou REGISTRUJTE.

Od 1. prosince se můžete registrovat i na ostatní naše závody. Vybrat si můžete mezi Prahou, Brnem, Ostravou, Plzní nebo Pardubicemi.

Součástí startovného je funkční běžecké tričko Craft Prime s unikátním potiskem (pouze pro ty, kteří se registrovali do 1. března). Obrázek na každém tričku bude zajímavý a netradiční sám o sobě, když je však poskládáte vedle sebe, odvyprávějí běžecký příběh.