Předpověď hlásila vichřici. Místo ní udělali průvan v „Milíčáku“ běžci

Někteří si přišli vylepšit osobní rekord z loňských ročníků, pro jiné to byl vůbec první závod a další běžci si přišli pouze pro atmosféru, kterou jsou Craft RUNGO závody známé. Rozdíl byste ale mezi nimi nepoznali. Všichni dohromady tvořili spolu s organizátory kompaktní celek nabitý energií a radostí.

Ačkoliv na našich závodech se oslavuje i poslední (ale o tom až později), určitě se sluší ztratit pár slov o výkonech těch nejrychlejších. Z mužů se umístil na prvním místě s časem 22:56 a půlminutovým náskokem Michal Vokrouhlík, který si oproti loňsku polepšil o sedm sekund a jednu příčku. Odnesl si tak pomyslný zlatý kov, ve skutečnosti originální misku. Třeba si u snídaně na nás občas vzpomene. Druhé místo obsadil Tomáš Mach (23:29) a třetí byl Petr Franc (24:22).

Ani u žen neproběhl strhující boj o umístění v cílové rovince. S velkým náskokem přiběhla jako první do cíle Monika Doleželová a to v čase 27:33. Sesadila tak z loňského trůnu kralující Lucii Pecinovou (29:50) a pro pomyslný bronz si doběhla Lucie Bouchalová (30:37).

Stejný aplaus, jako tito rekordmani, sklidili i poslední doběhnuvší do cíle. Přesně v duchu „rungo“ fandili závodníci a přihlížející spolu s organizátory. No nezaslouží si potlesk právě ten, který vyrazí závodit, přestože ví, že na medailové umístění nemůže ani pomýšlet? Poslední závodnicí z 462. zúčastněných byla v cíli Kamila Wöllnerová, má u nás misku, stejně jako první žena a muž!

Craft RUNGO běh přes ty tydýty 18. března 2017

6,4 kilometru

Praha - Milíčovský háj

VÝSLEDKY

Náš respekt ale získává vlastně každý, kdo vstal z gauče a vyrazil ven. To, že vás dnes nevytáhlo ven počasí, o tom není pochyb. Byla to láska k pohybu, radost ze sportu a třeba (a to doufáme) i nadšení nás organizátoru, s jakým vám závody chystáme.

