VIDEO: Běžci běžcům. Milíčovským lesem se prohnal závod

Protože jsme běžci, víme co takový pětisethlavý dav potřebuje. Pořádně se vyždímat na trati, povzbudit a po doběhu dobře nakrmit. Zdá se, že se nám to podařilo, neboť jen pár minut po tom, co jsme sbalili poslední stan, nás na Facebooku čekaly desítky děkovných komentářů, které nás hřejí u srdce. Nejčastěji si závodníci pochvalovali občerstvení, které jsme připravovali opravdu každý sám doma. Redaktoři, kamarádi, čtenáři, i samotní závodníci. Každý přispěl kouskem a dohromady to byla pastva pro běžce jako stvořená.

Všem, kteří přišli zdolat šest „tydýtů“, tedy navážek se strmým výstupem i seběhem a i těm, kteří přišli zafandit, děkujeme za společně vytvořenou úžasnou atmosféru.



Craft RUNGO běh přes ty tydýty 19. března 2016

Praha, Milíčovský les

6,4 kilometru

Výsledky najdete v boxíku a dál už se jen kochejte vybranou fotogalerií. Nezapomeňte se i v příštích dnech dívat na www.rungo.cz, kde se objeví další plné fotogalerie, kde se nalezne snad každý z vás.

Díky za vaši přízeň a doufáme, že se potkáme ještě letos na dalších z pěti závodů. Těšíme se na vás: kamarádi, běžci a redaktoři RUNGO.cz, zkrátka všichni, co pro vás závody pečeme srdcem.