Když se závod peče srdcem

Nedá mi se nevrátit k premiérovému závodu v brněnské zoo pořádaném partou lidí, kteří opravdu milují běh. Pár let už pobíhám, závodím, u nás i v zahraničí. Dostal jsem se do stavu, kdy už se neženu za časem, umístěním. Ale pouze za tou nepopsatelnou radostí z pohybu, kterou zná každý běžec.



Na většině závodů jsem zažíval ten předzávodní stres, kdy stojím ve frontě lidí na registraci. Stále čekám a masa běžců neubývá, občas mě někdo předběhne, postrčí, zanadává. Pořadatelé nestíhají vydávat startovní čísla a radost se pomalu rozplývá. Pak se snažím prodrat do startovního koridoru, kde každý hledá tu nejlepší pozici. Pak výstřel, start a všichni vyletí, zprava, zleva, cpou se jako šílenci. Neřeší, kolik mají naběháno, jaké tempo je pro ně ideální. Jen bezhlavě letí vstříc rychlé smrti zvané „přepálení“.

Craft Rungo ZOO byl jiný. Od prvního okamžiku jsem cítil ohromný klid, radost, uvolněnost. Spoustu nováčků, holek a kluků, co se chystají na svůj první závod. S respektem a očekáváním velkého zážitku. Většina pořadatelů jsou běžci, bytosti co milují tento sport, vědí, po čem běžec touží. Usmívají se, komunikují, radí, pomáhají. Jsou jedni z nás všech, jedno fungující tělo, co se chystá na svůj velký závod. Proto i fronta při registraci rychleji ubíhá a čekání je vlastně příjemným okamžikem.

Ke startovní čáře se neprodírám, nikdo se netlačí, nespěchá. Všichni jsou si vědomi svých možností. Chtějí si závod užít naplno a s radostí.

Craft RUNGO běh brněnskou zoo 19. září 2015

7,3 kilometru

příměstský kros v Zoo Brno

Další skvělou událostí je vyrovnaný poměr mužů a žen na startu. Krásná věc, už není potřeba pořádat zvlášť závody pouze pro ženy. Vše je vyrovnáno, jsme tam všichni spolu, na stejné čáře. Přitom spolu nesoupeříme, jen si chceme zaběhat.

Pak cíl, euforie, všichni se radují, tleskají si, objímají. Spolu sdílí svoji radost, zážitky. Jsou hrdí, že to dokázali uběhnout. Nejde o čas, o tempo, o umístění. Jde o ten moment, o ten pocit co se nedá koupit.

V cíli všude spoustu dobrot, vše doma upečeno, namazáno. S láskou, každý si najde to, po čem zrovna touží. Je to sladký, slaný, čokoládové snění, kdy po probuzení vidíš chleba se sádlem.

Na závěr vyhlášení, kdy i poslední závodník se stává vítězem. Nejde o ceny, jde o ten zážitek.

PS: Majdo a Marku a všichni v rungo tričkách....díky!

Tomáš Ondráček (o krok vítěz závodu)