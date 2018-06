Medvědům neutečeš, soupeřům možná ano. Závody v brněnské Zoo se blíží

Ať už chcete lámat osobní rekordy, nebo si jen zpříjemnit dopoledne sportem, zavítejte 17. září do Brna. Rodinu, tenisky a dobrou náladu vezměte s sebou. U nás se nehraje na ty nejlepší, ale na ty nejodvážnější, co se nebojí, vyběhnou s námi na trať a užijí si domácí přátelskou náladu. První nebo poslední, je to jedno, potlesk si zaslouží všichni.



Několik závodů je úspěšně za námi a další před námi. Pokud se chcete zapojit do skvělé party neotálejte, registrace jsou v plném proudu a volná místa čekají na vás. Možnost proběhnout se zoologickou zahradou nemáte každý den. Kromě běhání jsme si pro vás připravili i občerstvení a unikátní funkční trička s příběhem, která nikde jinde neseženete.

Neprošvihněte včasnou registraci, abyste mohli využít sníženého startovného za 390 korun spolu s již zmíněným funkčním, běžeckým trikem Craft Prime s potiskem vystihující běžce v různých fázích běhu. Takže žádné výmluvy, vytáhnout tretry a pojďte si zaběhat a probudit v sobě bojovníka.

Na Craft RUNGO běh brněnskou zoo se můžete registrovat zde a nebo přes propozice závodu.

Pokud potřebujete ještě inspiraci podívejte se na závody z Prahy a Ostravy, které letos už proběhly. Ve fotogalerii pak najdete obrázky z loňského ročníku běhu v zoo.