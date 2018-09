Na nohou si přinesli spousty bláta, ve tvářích se zračila spokojenost

Běžecký závod je v brněnském zoo již tradicí. Dnešní klání ovládl Martin Smíšek (druhý byl Tomáš Pohl, třetí Václav Kahl) a v ženách excelovala Lenka Jančaříková s velkým náskokem na druhou Lenku Topinkovou (třetí se umístila Klára Odehnalová).

Craft RUNGO běh brněnskou zoo 15. října 2018

8 km

Zoo Brno

Letos na závodníky čekala nová trať, která je zavedla dál mimo hranice zoo, jelikož na původní trase se začíná stavět nový pavilon pro zvířata. To se nakonec ukázalo, jako změna ku prospěchu. Osmikilometrový okruh byl ještě krásnější a více trailový, než předešlý. Včerejší upršené počasí dalo vale letošní výhni a prašné půdě. Tu si závodníci nosili ve vlhkém stavu na svých nohou až do cíle. Podle toho, do jaké výšky byl běžec zezadu potřísněn blátem se dalo lehce odhadnout, jakou rychlostí běžel. Čím rychlejší, tím výš bláto sahalo.

Náročná kluzká trať pod nohami a slunce nad hlavou. V tvářích šťastné úsměvy a v žaludku plno, to vše krát počtem účastníků. Těch bylo celkem 327, - zkrátka koncentrovaná spokojenost. To vše se odráželo v atmosféře závodu. Organizátoři děkují všem startujícím a jejich fanouškům, že si přišli užít právě Craft RUNGO závody.

V říjnu na shledanou v pražské Divoké Šárce.