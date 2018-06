Brněnskou ZOO poběží Petr Švancara nebo Dalibor Gondík. Přihlaste se taky

Medvěd vám to odstartuje, žirafy vám budou fandit a opice vás poženou při sprintování do cíle. Navíc se na start postaví fotbalista a brněnský patriot Petr Švancara nebo moderátor Dalibor Gondík. Přijďte si tedy proběhnout další ze seriálu Craft RUNGO závodů, tentokrát v brněnské zoo. Užijte si nádhernou trasu v příjemném prostředí a nezapomeňte vzít sebou děti, čeká na ně speciální doprovodný program. Zbývá posledních 50 míst do naplnění kapacity.



Větší foto "Moje životní proměna a šoubyznys, ve kterém pracuju, jsou na první pohled neslučitelné světy," říká, "na zájezdy vezu věci na běhání. Běhám i v naprosto cizích městech, je mi to jedno. Klidně budu běhat po náměstí pořád dokola." | foto: Marek Odstrčilík, iDNES.cz