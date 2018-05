Na výběr je 10 nebo 5 kilometrů, v Plzni se poběží závod

Prostředí Borského parku je k běhání jako stvořené. Vzrostlé stromy dávají stín před sluncem, které už nabývá na síle. Trať je navíc variabilní. Můžete otestovat vaši kondici na desítce, pro ty, kteří mají raději kratší tratě, je tu pětka.



Tip: běžte s námi také 15. září v Brně

20. října v Praze

3. listopadu v Říčanech více na rungozavody.cz.

V sobotu 26. května se to v plzeňském Borském parku bude běžci jen rojit a vy u toho chcete být určitě také. Proto by byla škoda propásnout termín registrace, kdy ještě získáte tričko s heslem „Nejlepší startovní čára je ta, kterou si nakreslíš sám“. Tak neváhejte, 6. května je poslední termín, pak jdou už trička do výroby a budou se na vás těšit ve startovním balíčku.

Přečtěte si propozice závodu, nebo se rovnou registrujte. Startovné je 390 korun.

Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Craft, Mattoni, Garmin, Herbalife a B. Braun