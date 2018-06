V Ostravě jsem zažil maratonskou zeď. Prorazil jsem ji a dal osobák

Letošní rok jsem si plánoval absolvovat hlavně trailové závody. Silničních jsem měl v kalendáři pouze několik, jenže pak se mě přítelkyně zeptala: “Neběžel bys se mnou maraton v Ostravě?”. Neváhal jsem, k tomuto severomoravskému městu mám vztah, vyrůstal jsem v něm a pěkně si ho teď proběhnout a prohlídnout znělo lákavě. Co na tom, že ona po nemoci nakonec musela běžet jen pětku.

Druhá zářijová neděle nás při příjezdu vítala zamračenou oblohou a lehkým deštíkem, zkrátka ideální počasí na běh, ale určitě už ne na čekání na startu. Naštěstí pořadatelé připravili zázemí v Trojhalí Karolína, kde bylo dostatek prostoru nejenom na čas před výstřelem, ale také na lehkou přípravu.

Můj dosavadní rekord v maratonu je těsně pod čtyři hodiny, 3:59:46. Nervozita stoupá a já pro samé přemýšlení jaké zvolit tempo, málem nestíhám start. Výstřel a já vidím, jak je hned vedle mě vodič na čas tři hodiny třicet minut. Připojuji se k němu a začíná mi boj se sebou samým.

Míjím známá místa - Výstaviště, Masarykovo náměstí, Radnici. Rovinatý profil trati mě nutí držet vysokou intenzitu. Zatím vše vypadá skvěle, sluníčko si našlo cestu přes mraky, občasné kaluže jsou vítaným osvěžením. Tempo i tep držím přesto pod kontrolou. Právě v okamžiku, kdy ucítím první příznaky tuhnutí nohou, se objevuje na pátém kilometru občerstvovačka. Jonťák, jablečný mošt a voda mi dodají další energii a já se můžu pustit do polykání dalších kilometrů.

Nejdelší rovný úsek trati běžím v zákrytu skupinky okolo vodiče, šetřím tak sílu potřebnou na boj s protivětrem. Kontrola tempa mi ukazuje, že směřujeme k času kolem tří hodin pětadvaceti, běžíme rychleji, než bychom měli. V duchu proklínám vodiče. Jako by mě uslyšel - prudce zpomaluje a já se dostávám do drobného úniku. Svého tempa se pak držím až do druhé občerstvovačky. „Nezdržuj!“, křičí na mě vodič, mám chuť mu něco říct, ale polykám slova, rychle si beru další vodu a vybíhám za ním.

Craft Ostravský maraton 54. ročník měl trať s minimálním převýšením a provedl závodníky přes hlavní ostravské dominanty jako oblast Dolních Vítkovic, Novou městskou radnici, Novou Karolinu, Masarykovo náměstí, Trojhalí Nové Karoliny.

Vracíme se k Nové Karolině, stoupání k autobusovému nádraží dává tušit, že nejsem v takové pohodě, jakou bych si představoval. Nezbývá než zatnout zuby a makat. Zpomaluji, ale stále předbíhám jiné běžce, včetně hlavního RUNGO výběháře z Ostravy, Libora. Prohodíme pár slov, která mě odvedou od úvah nad tím, jak maraton bolí. Dalším rozptýlením je oblast Dolních Vítkovic, fascinující industriální architektura v rozměrech, které uchvacují.

Těsně před hranicí půlmaratonu potkávám kluka, který si zapomněl doma boty a běží ve vycházkových teniskách. Povzbuzuji ho, ale v duchu si říkám, tak tohle je fakt hrdina, na to bych si netroufl. Ještě nad tím přemýšlím, když vbíhám do druhé půlky maratonu za povzbuzování diváků. Jenže v tu chvíli jako by někdo vypnul vypínač. Hlava řekla dost. Nohy se mi podlamují a já poprvé v životě poznávám maratonskou zeď. Se zatnutými zuby překonávám každý krok, každý další metr.

Ploužím se jako postřelený srnec. Jen myšlenka na to, že to nikdy nevzdám mne žene dopředu. Dokonce zvládám občas podpořit běžce, kteří vypadají ještě hůře než já.

Dobrovolníci kolem trati se snaží podpořit každého, dodává mi to sílu alespoň k indiánskému běhu. Ztrácím těžce naběhané minuty a stále více se mi vzdaluje sen o novém pěkném osobáčku. Mám chuť se na to vykašlat. “Pojď, už jen poslední kilák! Teď už je to jenom v hlavě”, slova, která většinou říkám já, dnes slyším od kolegy běžce, který vidí, jak těžce ukrajuji poslední metry maratonu. Znovu zatínám zuby. S obrovskou vděčností k tomu klukovi se znovu rozbíhám, přidávám a s vidinou cílové brány téměř sprintuji. Už vidím Soňu, jak na mě mává a povzbuzuje mě. Cíl - tři hodiny padesát sedm, čtyřicet sedm. Osobák! Nemůžu tomu uvěřit. To trápení je za mnou. Přítelkyně mi věší na krk svoji medaili z pětky a já jsem šťastný.

Craft Ostravský maraton je městský běh s osobitou atmosférou, skvělou organizací a špičkovým zázemím. Je díky minimálnímu převýšení jako stvořený pro osobní rekord, já se o něj tady příště pokusím znovu.