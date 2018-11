Novinky ze světa: rekord na pásu a hodinky, o kterých jste neslyšeli

New York je největší

O uplynulém víkendu se konal New York City Marathon a opět potvrdil, že se jedná o vůbec největší běžeckou akci na světě. Abyste se mohli zúčastnit, musíte buď splnit kvalifikační kritéria nebo mít štěstí při losování. Letos se na start postavilo těžko uvěřitelných 53 121 účastníků, z nichž 52 812 závod dokončilo! Jedná se o absolutní světový rekord a navíc vysokou úspěšnost při dokončení takhle těžkého závodu. Druhý největší počet závodníků v cíli drží mimochodem marathon v Chicagu, který letos dokončilo 44 610 lidí. Ale zpět do New Yorku. Při takto velkém počtu lidí asi ani nepřekvapí, že zde najdeme zástupce 129 zemí světa. Ti všichni byli součástí hodně rychlého závodu. Alespoň v rámci New Yorku. Vždyť první tři muži v cíli běželi celkově druhý, třetí a čtvrtý nejrychlejší čas vůbec. Ženská vítězka zase zvládla druhý nejrychlejší newyorský čas vůbec. Vítězi se mimochodem staly Lelisa Desisa a Mary Keitany. Sociálními sítěmi ale nejvíc rezonuje něco úplně jiného. Hitem se totiž stala žádost o ruku přímo v průběhu závodu. Budoucí manžel to ovšem od internetového publika docela schytal. Svou partnerku totiž žádostí celkem rozhodil. Nejen, že ji evidentně musel vyrušit z tempa a běžeckého soustředění, ale samozřejmě také ovlivnil její výsledný čas. Osobně na to nemám úplně jasný názor, tak se s námi třeba některá dáma v diskuzi podělí o to, jak by se jí líbila žádost o ruku uprostřed závodu.

Coros Apex - hodinky s maximální výdrží a nízkou cenou

I když se o nejrůznější nositelnou elektroniku docela zajímám, značku Coros jsem ještě nedávno neznal. Po představení jejich nových hodinek Coros Apex by ale rozhodně byla chyba ji přehlížet. Apex totiž nabízí skutečně výjimečnou výdrž baterie, která by se měla pohybovat kolem 30 dnů u větší verze a 24 dnů u menší! Pro srovnání, špičkový Garmin Fenix 5X plus nabízí 20 dnů, Suunto 9 zase 14 dnů. Apex navíc docela dobře vypadá, nabízí srovnatelnou tréninkovou analýzu (úroveň kondice, VO2 max, odhad doby regenerace…), propracovanou mobilní aplikaci a snad i inovativní ovládání. Hodinky si vystačí se dvěma tlačítky, přičemž to horní má otočnou korunku jakou známe z Apple Watch. Nechybí technologie GPS a Glonass, mapy, možnost výměny pásků, zkrátka vše, co byste od podobného zařízení očekávali. V době psaní byl dost problém hodinky sehnat, cena za 46 mm verzi byla ovšem stanovena na 350 dolarů, menší 42 mm varianta by se měla nabízet za 300 dolarů. Oproti špičkové konkurenci se jedná o méně jak poloviční ceny. Pokud vás hodinky zaujaly, podívejte se na oficiální stránky výrobce.



Rekord na běžeckém pásu

Běháte rádi na běžeckém pásu? Předpokládám, že mnoho kladných odpovědí teď nezaznělo. Proto možná překvapí, že jsou lidé, kteří se na tento typ běhání soustředí a bojují v něm i o světové rekordy. Jeden dost těžko uvěřitelný byl překonán před několika týdny. Na běžeckém pásu se totiž dá běžet i déle než útrpnou hodinu. Norský ultramaratonec Bjørn Tore Taranger vydržel celých 24 hodin a za tu dobu zvládl neuvěřitelných 264,5 km! Pokud vás to zajímá, jedná se o nepřetržité tempo 5:24/km. Bohužel jsem nikde nedohledal, jestli dělal Bjørn nějaké pauzy, každopádně jich ale mnoho být nemohlo, protože starý rekord překonal o celkem zanedbatelné tři kilometry. Až tedy příště vyrazíte běhat na pás, zkuste si vzpomenout, že i na něm se dá vydržet podstatně déle, než byste čekali.