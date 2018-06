Cooperův test: dvanáct minut dřiny, které řeknou, jak jste na tom

Nám běžcům na delší tratě tedy napoví, jak jsme na tom a jaké výkony od sebe můžeme očekávat, jak jsme se zlepšili (nebo naopak), začínajícím běžcům pomůže odhalit, na jakém „levelu“ se nacházejí. Test rovněž hojně využívají i jiní sportovci, hráči kolektivních her (například fotbalisté). Můžete se s ním setkat i v přijímacím řízení na některé školy, v oborech, kde je nutná dobrá tělesná zdatnost, u vojáků či policistů.

Kromě klasické dvanáctiminutovky můžete podstoupit i jiné testy vytrvalostních schopností. Běh na 1 500 nebo 3 000 metrů, v Americe to jsou dvě míle. Zejména vzdálenosti na tři kilometry nebo dvě míle se nejvíce blíží klasickému Cooperovu testu a právě běžci na 3 000 a 5 000 metrů v něm vykazují nejlepších výsledků. Například Kenenisa Bekele při svém světovém rekordu 12:37,35 na 5 000 metrů by za 12 minut uběhl přibližně 4 750 metrů. Není bez zajímavosti, že prvoligoví fotbaloví rozhodčí by měli uběhnout ve dvanáctiminutovém běhu tři kilometry.

TABULKA COOPEROVA TESTU zjistěte si dle výsledku, jak jste na tom

Test navrhl v roce 1968 americký lékař NASA Kenneth H.Cooper pro účely americké armády. Tato zátěž je dotiž dosti dlouhá na to, aby se v ní běžec ukázal i v dostatečné rychlosti, a to od startu do výrazné únavy v konci. Běží se relativně stálým tempem, bez sprintů a bez zastávek. Testovaný běžec by si měl dávat pozor na přepálený začátek. Zejména děti a začátečníci si nedokážou správně rozvrhnout síly, což se pochopitelně odrazí na výsledku. Případné opakování testu po několika týdnech tedy napoví jak o zlepšení kondice, tak o získání lepší zkušenosti s rozvržením tempa.

Jak na to: Ke změření vzdálenosti, kterou uběhnete za 12 minut, nepotřebujete mnoho: stačí jen stopky a vhodný terén, nejlépe atletický ovál na 400 metrů. Na „čtyřstovce“ máte nejlepší přehled o tom, kolik jste uběhli – zatáčky a rovinky jsou dlouhé asi 100 metrů, na dráze jsou značky označující kratší úseky. Kratší, atypické dráhy znamenají nejen horší orientaci, ale i možný zmatek v počítání uběhnutých kol. Jakákoli dráha je ale lepší než nic – silnice je málokdy zcela rovná, v terénu jsou různé překážky a prakticky se nevyhnete kopečkům. Amíci v zeleném běhají podobné testy na přesně změřených trasách, s případným využitím korekcí v ne zcela rovném terénu. Chcete vědět, jak si vedete ve srovnání s nimi? Zaběhněte si tradiční dvě míle ve Stromovce. Většině vojáků trvá déle než 12 minut, než tuto vzdálenost (3 218m) zaběhnou. Mně se to nejlépe povedlo za 12:01.

TABULKA: kategorie tělesné zdatnosti dle hodnot VO2max Cooperův test těsně souvisí s úrovní VO2max. Cooper stanovil vztah mezi uběhnutou vzdáleností a maximální spotřebou kyslíku.Průměrný korelační kvocient je 0,89. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to přibližně odpovídá, i když se to může individuálně lišit, například u hodně mladých běžců.

Ale vraťme se na dráhu: v poslední minutě do toho dejte vše a pak si klidně můžete dovolit (na chvíli) padnout. Pak si spočítáte uběhnutá kola a zbývající metry z kola nedokončeného. Tedy pokud jste uběhli šest celých kol a v sedmém dorazili někam ke startu třístovky (nebo patnáctistovky) na dráze, uběhli jste 6x400. Buďte k sobě poctiví.

Náš tip: Ještě lepších výsledků dosáhnete, když vás poběží více. Vzájemně se potáhnete. Dobrým pomocníkem je i trenér, který měří vaše (mezi)časy a v každém kole hlásí, jak na tom jste, případně vám poopraví styl. Zlepšení práce rukou nebo zapojení kotníků, na které si třeba v deváté minutě sotva vzpomenete, vás donese o pár metrů dále a hecnete se k lepšímu finiši.

Jaké je hodnocení? Nejběžnější je tabulka pro muže a ženy v různých věkových kategoriích. Lze však najít i tabulky pro mládežnické kategorie již od deseti let i pro pokročilé atlety.