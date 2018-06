Recepty: ty NEJ stálice z našich závodů, jejichž recepty sháníte

Láska k našim Craft RUNGO závodům prochází doslova žaludkem. Zamilovali jste si je i díky rautu v cíli, který pro vás pokaždé chystáme a který vás do cíle táhne tryskovou rychlostí. Domácí pohoštění je vždy bohaté, vždyť se na něm podílejí i sami závodníci, kteří nelení donést vzorek z vlastní kuchyně. Nikdy však nechybí tito vaši tři oblíbenci.

Cookiesky od Majdy Ondrášové (moderátorka)

Nejdříve si smíchám do mísy tyto suché přísady:

Původní recept jsem kdysi získala od kamarádky ze Sydney, když byly v naší republice „cookies“ ještě neznámé. Recept jsem si upravila, dobrotu peču v nezměněné podobě už léta.

1 hrnek hladké mouky (půl na půl dávám hladkou a celozrnnou)



1/2 hrnku cukru krupice



1 hrnek strouhaného kokosu



1 hrnek ovesných vloček



podle aktuálních chutí uberu cukru a přidávám různá semínka (lněná, slunečnicová, dýňová, sezam, plátky mandlí, chia i rozinky, obvykle kombinuji pouze dva druhy, příště dám jiné)



V plecháčku rozpustím:

125 gramů másla

a přidám:

1 lžíci javorového sirupu



V hrnku smíchám:

1/2 lžičky jedlé sody



2 lžíce vařící vody



Plecháček poté vliji do hrnku a to celé do misky se suchými přísadami a dobře promíchám. Z těsta hnětu kuličky o velikosti dvacetikoruny, dlaní je rozmáčknu na placku na plech s pečicím papírem. Když se těsto rozpadá a není kompaktní, přidávám po lžících teplou vodu a mouku, dokud se nedají kuličky tvarovat. Peču asi na 170 do zlatova.

Základem chutí je kokos a semínka. Z těsta uděláme kuličku o průměru dvacetikoruny a rozplácneme dlaní na pečicí papír. Cookiesky pečeme do zlatova.

Sušené maso od Máry Topinky (ředitel)

libové hovězí maso

worchester

sójová omáčka

hrubozrnná sůl, pepř

Na závody spotřebuji pět kilogramů libového hovězího masa. Krájím ho na menší kousky, proliji worchesterem, sójovou omáčkou, posolím hrubozrnnou solí, jemně opepřím, promíchám. Na pět kilo masa spotřebuji celkem po půl skleničce worchesteru a sójovky. V míse nechám maso marinovat čtyři hodiny, ale každou hodinu ho promíchám.

Po čtyřech hodinách rozložím kousky do sušárny ovoce a nechám 10 až 12 hodin sušit na nejvyšší stupeň.

Nakrájíme hovězí maso na menší kousky Rozložíme na sušičku Usušené maso ztratí vodu a tak zmenší svůj objem a ztmavne

Karamelky od Báry Topinkové (kápo na registracích)

Karamela zvaná fudge byla speciálně vyvinuta skotskými horaly, aby je posilňovala během práce i válčení ve vichřicemi a bouřemi bičovaných Highlands. K získání energie stačí cumlat malý kousek.

400 g cukru krupice



300 g čokolády na vaření (nepovinné, leč velmi chutné)



60 g másla



180 g smetany



1 lžička whisky (pro holky Macallan, pro kluky Laphroaig)



špetka soli



V hrnci rozpustím máslo, přidám smetanu, cukr a špetku soli a na mírném plameni přivedu směs do varu, až bublavá hmota asi dvakrát navýší objem. V tomto stavu ji udržuji za vehementního míchání pět minut, pak stáhnu z plotýnky a rozmíchám do směsi čokoládu a whisky (labužníci a veverky mohou přidat navíc oříšky nebo sušené ovoce). Hmotu vyliji do pekáčku vyloženého pečicím papírem v asi jednocentimetrové vrstvě a po ztuhnutí (trvá to asi dva dny) nakrájím na karamelky. Bez čokolády a oříšků jsou karamelky vhodné pro celiaky a jiné alergiky. Nutno uchovávat v papírových košíčcích mimo dosah rodiny, případně obklopit pastmi na medvědy.