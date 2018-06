V horách se schyluje k boji. Na kvalitu kompresního textilu útočí menší značka

Silniční půlmaratony a maratony už dávno nepředstavují takovou výzvu jako před několika lety. Za adrenalinem a překonáváním limitů je dnes potřeba vyrazit na některý z horských závodů, kterých se v termínovce objevuje velké množství. S horami jde ruku v ruce právě i komprese, kterou zejména na lýtkách a stehnech při prudkých a táhlých stoupáních i sebězích oceníte více než kdekoliv jinde.



Výrobců kvalitního kompresního oblečení však na trhu příliš není. Konkrétně můžeme vyjmenovat u nás běžně dostupnou šestici značek CEP, Skins, 2XU, SLS3, Royal Bay a Compressport. Ovšem jediný Compressport dokázal využít mezery, kterou na trhu ponechal Salomon, pomyslný král trailového vybavení, svými méně kvalitními kompresními produkty.



Proč kompresní oblečení? Kompresní oblečení výrazným způsobem snižuje otřesy vznikající při dopadu a zlepšuje krevní a mízní oběh. To vám ve výsledku umožní vykonávat dlouhotrvající a fyzicky náročnou aktivitu (jako například běh v horském prostředí) po delší dobu s o něco nižší svalovou únavou. Zároveň podporuje regeneraci a uplatnění nalezne i při dlouhém cestování.

Salomon totiž využívá pro konstrukci svého kompresního oblečení méně efektivní metodu laserového nanesení pevnějšího potisku, která se s dynamicky stupňovanou kompresí specializovaných značek nemůže rovnat.

Compressport naopak na poli komprese dosahuje nejvyšší úrovně a s novou kolekcí v „kilianovských” barvách, tedy bílé a červené, ke kvalitní funkci přidal i perfektní materiály, střihy a v neposlední řadě design. Díky tomu si na svou stranu získal množství elitních atletů a následně i širokou veřejnost. Ještě donedávna bylo běžné potkávat na závodech běžce všech výkonnostních úrovní oděné do perfektně sladěné Salomon soupravy. Nově však tuto roli přebral se svým trailovým setem právě Compressport.

Až doposud měli však příznivci této švýcarské značky možnost obléci se pouze do kompresního oblečení - konkrétně kraťasů a trička s krátkým nebo dlouhým rukávem. To dozajista stačí v ideálním letním počasí, ale pokud byste chtěli bundu, volné šortky nebo batoh, museli jste chtě nechtě sáhnout po konkurenci. I to se ovšem má v následujících měsících změnit.

Dynamicky stupňovaná komprese Zatímco Salomon používá pouze jednoduché řešení v podobě pevnější elastické tkaniny s hustým 3D potiskem (pověstný šestiúhelníkový vzor), který se stará o to, aby se oblečení neroztáhlo a stahovalo vaše stehna nebo lýtka, používají specializované kompresní značky

(Compressport nevyjímaje) technologii takzvané dynamické komprese. Takto řešené kompresní oblečení zajišťuje větší pnutí na periferiích (kotníky a zápěstí), které se postupně snižuje, čím více se blíží středu těla. Tato konstrukce kromě omezení otřesů také výrazným způsobem podporuje krevní a lymfatický oběh a pomáhá rychleji odbourávat laktát z unavených svalů.

První vlaštovkou z rozšiřujícího se sortimentu byla ultralehká, sbalitelná a voděodolná bunda Hurricane, která přišla na trh na konci léta. Právě taková bunda je často součástí povinné výbavy na horských závodech v Alpách nebo Pyrenejích. Kromě závodů je však záložní bunda kvůli riziku rychlé změny počasí jednou z klíčových věcí, kterou by měl člověk mít pro jistotu s sebou při jakémkoli celodenním výběhu v horách. Použitý je extrémně lehký materiál podobný pertexu, který výborně dýchá a zároveň poskytuje potřebnou ochranu proti větru a dešti. Chybět nesmí ani kapuce a záda z prodyšného strečového materiálu pro lepší ventilaci.

Pouze u bundy však nezůstalo a Compressport ukazuje, že to myslí s útokem na post trailové značky číslo jedna skutečně vážně. Na světlo totiž začaly postupně prosakovat novinky pro rok 2016, mezi kterými nechybí volné převlečné šortky nebo sukně a především lehký batoh ve stylu hydratačních vest od Salomonu.

Právě tento batoh je pak nejzásadnější novinkou, kterou bude velmi zajímavé sledovat. V případě, že by se vývojářům v Compressportu povedlo uvést konkurenceschopný produkt, objevila by se na trhu další alternativa (a že jich je v současnosti spíše méně než více) k vestám od Salomonu, která by byla schopná posunout tento segment zase o kousek dále.

Batoh je navržen s maximálním důrazem na minimální hmotnost a maximálně pohodlný a přilnavý střih. Jakékoliv pevné segmenty byste hledali marně, stejně jako objemný úložný prostor. Několik kapes pojme bez problémů dvojici půllitrových lahví a základní povinnou, nebo potřebnou, výbavu, ale o moc více věcí se do něj nevejde. Svou konstrukcí tedy bude maximálně vyhovovat všude tam, kde budete potřebovat co nejlehčí batoh pro kratší výběhy nebo závody.

Před několika dny jsem však měl možnost se na předprodukční vzorek na vlastní oči podívat a prozatím to vypadá, že si tato novinka bude muset projít podobným procesem, jaký absolvovaly například batohy značky Inov-8. Vypustit do světa povedené oblečení totiž není zdaleka tak obtížné jako vytvořit originální a zároveň funkční řešení běžeckého batohu a současná verze batohu od Compressportu ani s přimhouřením obou očí nedosahuje tak vysokých kvalit, jako některé konkurenční produkty od Salomonu, Ultimate Direction nebo zmíněného Inov-8. To ovšem není nic, co by se nemohlo v průběhu několika málo sezón změnit, a tento vývoj bude velice zajímavé sledovat.

Zatímco v oblečení je tedy Compressport v tuto chvíli naprosto bezchybný a získává si stále větší a větší oblibu, na poli hydratace si bude muset na tento status, zdá se, ještě nějakou dobu počkat.

Budete-li chtít vestu od Compressportu vyzkoušet na vlastní kůži, budete mít možnost od jara příštího roku. Ve stejném období by se pak měly objevit i výše zmíněné kousky oblečení a další doplňky, které rozšíří rostoucí nabídku této progresivní značky.

