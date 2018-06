Trail a tlumení, klíčová slova končícího roku. Co nás čeká v roce 2015?

Uběhlo už několik let od doby, kdy poklidné vody běžeckého rybníčku rozvířila nejprodávanější knížka o běhání všech dob, Born to run. Ta přinesla do vývoje vybavení nečekaný zvrat a vítaný impuls. Kolotoč změn, jež tato kniha nastartovala se ještě ani zdaleka nezastavil, ale rok 2014 nám ukázal, že ne vše je tak trvalé, jak se na první pohled může zdát. Pojďme se podívat na souhrn nejvýznamnějších změn, které se v právě končícím roce udály.



Nejvýznamnější věcí, kterou Born to Run na svět zapůsobila byl vznik minimalismu. Tento směr by se dal stručně popsat, jako snaha osvobodit chodidlo od všech zbytečných technologií a tlumení, tedy návrat k pohybu naboso. Minimalismus na dlouhá léta ovlivnil směr, kterým se ubíral vývoj nejen značek nově vznikajících, ale i těch tradičních.

Vždy to ale byl směr o kterém se více mluvilo a psalo, než nakolik se v reálu praktikoval. Prodeje minimalistických bot se i v období největšího boomu nepřehouply přes jednotky procent z celkového obratu a právě rok 2014 byl pověstným hřebíčkem do rakve, když po období regrese zbylo na trhu kromě ryze minimalistických a barefoot značek minimum produktů z této kategorie. S minimalismem končí postupně všichni velcí hráči, dokonce i New Balance, který stál spolu s Tonym Krupickou u zrodu této vlny.

Otestovali jsme maximalistickou botu od New Balance Podrážka je řešená jednolitým kusem gumy s jemným vzorkem, který dobře drží na suchém i mokrém povrchu.

Zájem běžců a výrobců se přetočil k maximalismu

Minimalismus nezůstal bez nástupce. Tím je novinka zvaná maximalismus. I přes převrácený význam slova k sobě mají oba směry velice blízko. Maximalismus není protipólem minimalismu, naopak. Staví na jeho základech. Běžecká bota spadající do této kategorie bude mít velmi nízký drop (rozdíl mezi výškou mezipodešve ve špičce a v patě), bude flexibilní a bude obohacena o výraznou vrstvu tlumení. První vlaštovkou nově se rodící éry byla produkce francouzské značky Hoka One One.

Nejvíce takovou botu ocení zkušenější běžci, kteří mají zvládnutou techniku dopadu na střed chodidla, ale hledají botu, která bude pohodlná, odpustí případné chyby a dovolí intenzivní trénink.

Celkově je možné sledovat trend návratu k tlumení, který vystřídal období snižování váhy a tím i ochranné vrstvy. Vzhledem k tomu, že právě pohodlí je u běžeckých bot nejžádanější parametr, dá se očekávat, že maximalismus se o svůj konec obávat nemusí, naopak. Tímto směrem se vydává stále více značek.

Dalším viditelným trendem je také výrazný vzestup malých značek, které jsou čím dál častěji schopné konkurovat obřím společnostem a postupně si ukrajují svůj podíl na trhu. Na silnicích jsou tak čím dál častěji vidět boty značek ON, Scott, Zoot, nebo Pearl Izumi. Na horských pěšinách to jsou pak například Dynafit, La sportiva, Merell, nebo Hoka One One.

Závody v horách si získávají stále více běžců

Tím jsme se dostali i k měnícímu se zájmu o běžecké závody. Silnice si stále drží výsadní postavení, kdy velké městské běhy počítají účastníky na tisíce, ale stále více lidí vyhledává závody v horách, které díky tomu bývají vyprodané v řádu hodin.



Máte-li vyhlédnutý některý trailový závod na území České Republiky, nebo v alpách, doporučuji pořádně zkontrolovat datum spuštění registrace a červeně ho vyznačit do diáře. Může se totiž velmi snadno stát, že než se stihnete vzpamatovat, bude pozdě.

Společně s přesunem do hor běžci častěji vyhledávají tzv. ultratraily (závody na trasách delších, než maraton). Tady má bezesporu obrovský vliv kult tarahumarů z výše popsané Born to Run, ale také masivní mediální kampaň velkých značek (Salomon, The North Face, Buff) točící se kolem nejslavnějších horských závodů po celém světě.

Jaké závody preferujete? celkem hlasů: 855

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 30. prosince 2015. Anketa je uzavřena. Do půlmaratonu - trail 355 Do půlmaratonu - silnice 271 Nad půlmaraton - trail 179 Nad půlmaraton - silnice 50

V příštím roce se dá očekávat, že váš oblíbený závod bude vyprodaný ještě dříve, než tomu bylo letos ať už bude v horách, nebo ve městě. Pravděpodobná je i vzrůstající obliba specifické velmi náročné trailové běžecké disciplíny sky running.

Bezešvé materiály a design jsou in

Ve světě vybavení to pak bude postupující vývoj v použitých materiálech směrem k bezešvým a lepeným svrškům. Věc, která se nejspíš v nejbližší době jen tak nezmění je důraz na design. Křiklavé kombinace si doba žádá. Barva sice neběhá, ale možnost mít sladěný outfit s párem bot je až příliš lákavá.



Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert