Dárek pro běžce: inspirujte se tím, co si přeje od Běžíška redakce

Zeptali jsme se členů redakce a úspěšného českého ultramaratonce, jaký běžecký dárek by si přáli - či jaký by doporučili. Ukázalo se, že běžecké vybavení je stejně lákavé jako zážitky.

Dovolená na Transvulcanii

Nikola Havlík (redaktor): Mám-li si vybrat mezi hmotnou věcí a zážitkem, zážitek jasně vyhrává. A přesně takový dárek bych si od Běžíška představoval. Ale abych nebyl úplně sobec vůči rodině, našel jsem výlet, na němž si na své přijde každý. Ostrov La Palma je začátkem května nádherný. Rodina může vesele skotačit v oceánu, ležet na pláži a já si mezitím švihnu jeden legendární závod - Transvulcanii. Takže milý Běžíšku, já bych prosil jeden rodinný výlet na Kanáry.

Netradiční design a chytrý náramek

Karolína Hornová (redaktorka): Porsche. Ale ne proto, abych mohla konečně seknout s běháním a všude jezdit jen autem. Myslím tím běžecké boty Porsche Design Endurance Boost, které díky reflexním prvkům září ve tmě lépe než dálková světla nové Panamery a zatáčky řežou, doufám, alespoň tak dobře jako stará dobrá 911. A když už je Běžíšek bude kupovat, může přihodit do košíku reflexní bundu stejné značky. Jediný háček je v tom, že obojí se dá sehnat jen v pánské variantě.

A dopřála bych si též chytrý náramek Sony Smartband Talk. Jeho design zvládl výrobce jako tradičně na výbornou. Nejenže zaznamenává veškerý pohyb jako ostatní chytré náramky, ale díky barevným řemínkům ho můžete přizpůsobit jakémukoli (nejen běžeckému) outfitu. Navíc ho lze ovládat hlasem a používat i jako handsfree. Skvělé pro lidi, co ani při běhu nedokážou zavřít pusu.



Do nového roku s muzikou

Marek Odstrčilík (vedoucí redaktor): Hudbu mám opravdu rád. Můj život provází spousta melodií a mnoho z nich při mně stálo v různých zásadních životních momentech. Čas od času mám proto chuť proběhnout se a nechat se unášet tóny. Vždycky mě ale zaručeně dokáže rozhodit kabel, který se mi pořád někde motá, plete.

Proto jsem zvolil sluchátka Plantronics BackBeat Fit a můžu je s čistým uchem doporučit. Jsou lehká, odolná vůči mému agresivnímu potu a voděodolná. Na jedno nabití pomocí microUSB zvládnou hrát kolem sedmi hodin a dobitá jsou do dvou hodin. Všechno ovládáte na sluchátkách, hlasitost, přeskočení na další písničku nebo přijmutí hovoru (ten je velmi dobře slyšitelný). Plantronics můžete propojit s telefonem a v něm pak vidíte třeba stav nabití sluchátek.

Naprosto zásadní pak je, že velmi dobře sedí na uších, ale přesto vás neodříznou od okolního světa, takže velmi dobře vnímáte, co se kolem vás děje. Moc se mi libí i pouzdro na sluchátka. Je totiž použitelné z obou stran. Z jedné je to kapsička na sluchátka a telefon a z druhé pouzdro na ruku, které je navíc reflexní. Pro mě jsou to sluchátka, se kterými se nemusím moc mazat a dávat si pozor, abych jim někde neublížili. Navíc, přestože jsou sportovní, hrají velmi dobře.

Boty nezatěžující životní prostředí

Barbora Topinková (redaktorka): Milý Ježíšku, tyrkysově křišťálová je barva vody v atolu Onotoa, šťavnatě zelená je barva podrostů na pobřeží laguny Manra. Republika Kiribati je tvořená pásem pětatřiceti atolů a jejím nejvyšším bodem je bezejmenný výčnělek na ostrově Banaba ve výšce 81 metrů nad vlnami. Na konci tohoto století spolkne veškerou tuhle krásu, včetně domů a polí sta tisíc obyvatel, královská modř Tichého oceánu. A můžeme za to my – tím, že se nestaráme o to, kdo a z čeho vyrábí naše běžecké boty a oblečení, tím, že za sebou trousíme prázdné jednorázové pytlíky od energetických gelů, tím, že striktně a nahlas neodmítáme předzávodní igelitové tašky plné reklamních nesmyslů.

K Vánocům bych si přála běžecké boty Green Silence od firmy Brooks. Protože jsou ze 75 procent vyrobeny z recyklovaných materiálů, mimo jiné i z plastových lahví na vodu, kterých my, běžci, na závodech tolik vyprodukujeme. A protože jejich výroba sežere o polovinu méně energie než výroba jiných bot.

Nebudu se v nich honit za tím, abych stáhla svůj osobák na desítku o dvacet vteřin. Přijde mi to jako plýtvání lidským umem a silami. Ráda běhám tak, aby to mělo duševní a emoční přesah. Proto bych Tě, Ježíšku, moc prosila, aby v krabici s botami byla i letenka do Tarawy, hlavního města Kiribati. Moc bych si přála tuhle mořskou republiku překonat po celé její délce – během, plaváním a jízdou na kajaku. Abych mohla cestou zaznamenat ve slovech i fotografiích, jak tenhle ráj vypadal, než se definitivně ztratil z našeho světa. A abych zcela iracionálně zanechala v písku nějaké odlehlé pláže první a současně poslední lidskou stopu.

Výdrž sporttesteru po 30 hodin

Daniel Orálek (ultramaratonec): Věc, kterou bych opravdu chtěl, ještě není na trhu. Existují snad GPS hodinky, které se mnou vydrží v plné funkčnosti (navigace, záznam, tepovka...) běžet aspoň 30 hodin? Pokud totiž běžím trochu delší ultra, nejlepší dnešní hodinky fungují maximálně 20 hodin. Pokud jsou v režimu ultra, možná 40, ale zase hodně klesá přesnost i funkčnost. Prostě bych chtěl mít záznam třeba ze Spartathlonu kompletní a chtěl bych, aby mě hodinky navigovaly i na delších závodech.

Objevování tajů běžeckých ikon

Magdaléna Ondrášová (redaktorka): Jsem knihomol a k tomu miluju životopisy, proto se velmi těším, až se mi dostane do rukou nová kniha Emil běžec, která kolem mě v redakci jen proplula. Její retro zpracování a fotografie mě zaujaly stejně jako možnost, dozvědět se více o československé běžecké ikoně, panu Zátopkovi.