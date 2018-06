TEST: Crivit, levný sporttester z Lidlu. Vyplatí se?

Sportovní hodinky s hrudním pásem, které vytvořili inženýři z firmy Crivit, stojí pouhých 370 korun. Reklamní leták sice sliboval, že hodinky mají funkci krokoměru a měla by se jimi tedy dát změřit i uběhnutá vzdálenost (super!), jenže nakonec se z toho vyklubala tisková chyba (představuju si to tak, že PR manažer napíše do letáku "umí to měřit tep" a ta zpropadená tiskárna si místo toho vytiskne "umí to měřit tep a počet kroků").

Vzhled

Každý správný sporttester musí vypadat ufounsky! Své o tom vědí designéři Sigmy či Polaru, jsou v tomto ohledu mistři. Někde jsem dokonce četl, že ufounský vzhled je kvůli aerodynamickému tvaru (možná bych se měl před svým výběhem začít alespoň aerodynamicky česat). Jediný, kdo tento trend stále ještě nepochopil, je Suunto, jejichž sportovní hodinky vypadají stále jako… sportovní hodinky.

V Crivitu se s tím ale moc nepárali, nač znovu vymýšlet kolo. Vzali decentně ufounský vzhled nejvyššího modelu hodinek Garmin Forerunner 910XT, trochu ho zakulatili, aby se neřeklo, a přetvořili ho do nejvyššího (tedy vlastně jediného) modelu Crivit. Výsledný dojem vás nejspíš neuchvátí, ale ani neurazí. Displej je poměrně velký a bez problémů čitelný i při běhu a vzhledem k absenci různých super funkcí jako GPS, barometr, kompas, a tedy i bez nároků na velkou baterku, jsou hodinky velmi lehké. S ovládacími tlačítky jsem neměl nejmenší problém, řemínek je vyroben z příjemného gumového materiálu.

Podle specifikace jsou hodinky vodotěsné do tlaku 3 BAR neboli do 30 metrů, což přeloženo z hodinářské řeči znamená, že ustojí maximálně déšť či stříkající vodu. Však také dýnko (spodek hodinek) se čtyřmi šroubky v rozích vypadá na první pohled úplně stejně jako mé první digitální hodinky značky ASAHI, které se orosily už v momentě, kdy si někdo začal broukat Prší, prší. V tomto případě ale vzhled naštěstí trochu klame. Hodinkám neublížily ani hektolitry mého koncentrovaného slaného potu, ani sprchování.

Tep, funkce

Při prvním zapnutí hodinek projdete úvodním nastavením, během něhož zadáte svůj věk, váhu, pohlaví, na základě těchto údajů si sporttester vypočítá, jaká jsou vaše tepová pásma či jaký je zhruba váš maximální tep. Je to sice přesné asi jako zprávy TV Nova, ale nic lepšího se bez pořádného vyšetření stejně dělat nedá.

Po úvodním nastavení můžete hned vyrazit. Hodinky mohou pracovat v několika režimech. Především jsou tu tepové zóny, podle nichž si můžete zvolit lehký, střední či těžký trénink. Kromě nich je tu naštěstí i jedna uživatelsky konfigurovatelná zóna, u které si horní i dolní limit můžete nastavit zcela podle sebe. Pokud ze zvoleného intervalu tepu vybočíte (moc se flákáte nebo jste moc rychlí), hodinky vás upozorní pípáním (které jde naštěstí zase rychle vypnout).

Kromě zón počítají hodinky průměrný, maximální a minimální tep, spálené kalorie nebo fitness level (upřímně řečeno nevím, k čemu to je). Pokud chcete tyto údaje před výběhem vynulovat, musíte to udělat pro každý režim a údaj zvlášť, takže až se vaši spoluběžci budou rozcvičovat, vy budete ještě nulovat. Začátek měření není navíc odstartován stiskem tlačítka, ale prostě tím, že si nasadíte hrudní pás a ten začne posílat do hodinek data. Stejně tak nelze měření přerušit či ukončit jinak, než že si hrudní pás zase sundáte.

Samotný pás drží na těle pomocí tenkého gumového pásku, takže není nijak extra pohodlný. Je potřeba ho trochu více utáhnout než například u širokých pásů Suunta či Garminu. Pak sice sedí na těle celkem dobře (co na tom, že se hůř dýchá), ale stejně jsem měl prakticky neustále pocit, jako by mi sjížděl dolů (i když ve skutečnosti držel). Digitálně kódovaný přenos signálu je skvělý a nezaznamenal jsem ani nejmenší problém se samotným měřením tepu, fungovalo velmi dobře.

Kromě měření tepovky zvládne Crivit i stopky nebo zobrazení času spolu s datem jako obyčejné hodinky. Displej má navíc velmi pěkné modré podsvícení, které sice není nijak intenzivní, ale svůj účel plní.

A to je vlastně vše, co hodinky umí. Je to za 370 korun hodně, nebo málo? Pokud dosud žádný sporttester nemáte a vaše tepová frekvence při sportu vás alespoň trochu zajímá, za vyzkoušení podle mě stojí. Alespoň lépe poznáte, jak vaše tělo v zátěži pracuje.

Nebo si můžete zajít do hospody, za ušetřené peníze si dát v klidu něco kolem dvanácti piv a pak si měřit tep prstem na krční tepně.