Telefon, akční kamera nebo foťák? Poradíme, čím fotit při běhu

Běžci se dělí na dvě skupiny. První z nich jsou na rychlost orientovaní chrti, kteří jsou mrzutí, když při tréninku musí ztratit byť jedinou vteřinu zavazováním tkaniček. Skupina číslo dvě zahrnuje pravý opak. Běžce pohodáře, kteří nemají problém zastavit se, rozhlédnout do kraje a pořádně si okolí užít. Pokud se řadíte do druhé skupiny, pak jistě své zážitky rádi zaznamenáváte. Máme pro vás několik tipů, čím své fotografie a videa pořizovat, aby vás to při běhu neomezovalo a výsledek by co nejlepší.

Vyřadit můžeme rovnou zrcadlovky a větší fotoaparáty, které by sice nabídly bezkonkurenční kvalitu, ale těžko se s nimi budete chtít vláčet kvůli běžecké momentce. Alternativu představují tři možnosti.



1 Mobilní telefon s přídavným objektivem

Chytrý telefon je řešení, které se přímo nabízí. Tato varianta však nemusí být vždy zcela ideální. Záležet bude především na tom, jaký telefon vlastníte a jakým disponuje fotoaparátem. Fotit se dá samozřejmě čímkoliv, ale pokud mají výsledné fotky nějak vypadat, pak to ne každý telefon zvládne.



Za vodou jsou majitelé moderních drahých zařízení, jejichž fotoaparát je schopný pořizovat velmi kvalitní snímky. Zoufat ale nemusíte ani v případě, že se váš telefon do této kategorie neřadí.

Nižší kvalita snímků se dá vyřešit pomocí přídavných objektivů, jimiž si můžete telefon vytunit. Tyto objektivy mohou mít různou podobu, ale nejčastěji vypadají jako kolíček, který jednoduše přicvaknete na tělo telefonu a rázem se váš fotoaparát změní na makro, rybí oko nebo zoom.

Pořizovací cena objektivů je poměrně příznivá a jejich použití je naprosto univerzální pro všechny značky a modely mobilních telefonů. Jediné, s čím mají tyto objektivy problém, jsou ochranné kryty, které neumožní nacvaknout objektiv tak, jak by bylo potřeba. Samozřejmostí je mít objektivy uschované v ochranném obalu, aby se čočka nezaprášila, neušpinila nebo neumazala. V opačném případě totiž kvalitě svých fotografií spíše ublížíte.

2 Akční kamera

V mém případě se focení telefonem příliš neosvědčilo. Čočku fotoaparátu mám totiž z intenzivního používání zaprášenou a lehce poškrábanou, což má drastický dopad na kvalitu výsledných fotografií. Náročné je také využití doplňkových objektivů, protože telefon prakticky nikdy nevyndávám z ochranného gumového pouzdra. V případě potřeby se sice nějaká fotka pořídit dá a kvalita se dožene následnou postprodukcí, ale pokud mám na výběr, raději sáhnou po akční kamerce.

Tu nepoužívám k natáčení, ale výhradně k pořizování snímků. Velkou výhodou je pro mě voděodolnost a nerozbitnost zařízení a jeho rychlé a snadné použití. Jako vždy se ale i tady najde několik nevýhod, se kterými je třeba počítat. V prvé řadě u drtivé většiny akčních kamerek nevíte, co fotíte, a výsledek se dozvíte až po následném spojení s telefonem nebo počítačem. Postupem času se sice naučíte vychytat potřebný úhel a rozsah záběru, ale i tak jsou výsledné fotografie vždy malým překvapením. Nevýhodou číslo dvě je lehce vyšší hmotnost, která v praxi znamená, že musíte mít běžeckou vestu nebo ledvinku, do které se dá kamerka uklidit. Běhat se dá u některých modelů s různými popruhy na hrudi nebo na hlavě, ale to je velmi nepohodlné a jen těžko si budete takový popruh brát na každodenní trénink.

Nejčastěji se ve světě akčních kamer setkáte se značkou GoPro. Pro běžecké účely se bude výborně hodit nejmenší varianta HERO Session, která váží okolo 70 gramů, je voděodolná a snadno se ovládá. Osobně běhám s kamerkou Bandit od TomTomu, ale na trhu je ještě celá řada dalších možností, jako například Virb od Garminu, SJCAM, Lamax nebo Niceboy.

3 Kompaktní fotoaparát

Třetí možnost je nést s sebou kompaktní fotoaparát nebo bezzrcadlovku. Otázkou zůstává, jestli jste schopní s tímto typem zařízení pořídit výrazně lepší fotografie než předchozími variantami a jestli se vám vyplatí se s fotoaparátem vláčet. Akční kamerka i telefon jsou přece jen lehké a kompaktní přístroje, které vás příliš nezatíží, což se o většině fotoaparátů říci nedá. Pro nadšené fotografy jsou tu ale speciální sportovní kompakty s voděodolným tělem a velmi zajímavými rozměry. Zde však počítejte s velmi vysokou pořizovací cenou.