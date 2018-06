Chytré hodinky nabíjené pohybem ruky a další zajímavosti ze světa

Blíží se řešení nízké výdrže baterky v chytrých hodinkách?

Výdrž je jednou z největších slabin současných chytrých hodinek. Do těchto malých zařízení se zkrátka nevejde dostatečně velká baterka, která by dokázala uživit veškerou elektroniku, senzory a především displej déle než zhruba dva dny. A minimálně obden si sundávat hodinky kvůli nabíječce je pěkná otrava.

Možná se ale blíží řešení. Studie, kterou vypracoval Samsung Advanced Institute of Technology, ukazuje, že k napájení baterky chytrých hodinek by se dalo využít takzvaných triboelektrických nanogenerátorů. Jsou to miniaturní zařízení, která dokážou přeměnit pohyb na elektrickou energii, a tím pádem by mohlo pohánět hodinky či sporttestery to, že s nimi prostě jen chodíte a běháte. Studie ukázala, že generátory zvládnou za minutu vyprodukovat prakticky stejné množství energie, které průměrné chytré hodinky spotřebují v běžném (stand-by) módu. Výhodou je i malá velikost, nízká hmotnost a cena těchto generátorů.

Od studie k reálným produktům to asi bude ještě nějakou dobu trvat, je ale fajn vědět, že existují cesty, jak si s problémem napájení hodinek poradit. A jednou se třeba zbavit nabíječek úplně.

Nový systém zavazování bot

PUMA představila nové běžecké boty, které přinášejí zajímavou novinku. Její variabilní systém zavazování zvaný NETFIT. Jeho kouzlo spočívá v tom, že pro uchycení tkaniček využívá v podstatě celý svršek bot, který je tvořen ze speciální pevné síťoviny se širokými oky, vy si tak můžete vybrat, kudy tkaničky provléknete. Díky tomu nabízí nespočet možností, jak tkaničky do boty navléknout a zavázat.

Samotný výrobce nabízí pět různých způsobů provléknutí tkaniček a zavázání, které doporučují například pro široká chodidla, podporu v případě pronace nebo pro lepší stabilitu. Běžce pak vybízí, aby se nebáli experimentovat a zkoušeli vymyslet další způsoby zavazování, které mohou vyhovovat různým běžcům pro různé účely.

Jsem zvědavý, zda se systém prosadí a ukáže své výhody i v praxi. Nezapomeňte však, že experimentovat se zavazováním můžete i u klasických bot.

Londýnský maraton zvládl jako gorila

Tom Harrison si na sebe nevzal kostým gorily proto, aby vyrazil na maškarní bál, ale aby v něm uběhl maraton. Pěkně po čtyřech tak, jak běhají gorily. Svým kouskem se snažil získat peníze pro Organizaci Gorila, která si klade za cíl zabránit vymizení goril z volné přírody.

Jelikož neměl příliš natrénováno, neboť „gorilým způsobem“ po čtyřech neuběhl nikdy více než dva kilometry, trvalo mu to s přestávkami celých šest dní (každý den takto běžel 10 až 12 hodin) a do cíle tedy dobíhal v době, kdy maraton z Londýna už dávno zmizel.

V rámci projektu se mu podařilo vybrat více než 45 tisíc dolarů (tedy přes jeden milion korun), což je největší částka, kterou tato organizace jednorázově dostala za dobu celé své existence. Je vidět, že běhání a charita k sobě velmi dobře pasují.