Chystáte se na běžecký výlet do hor? Poradíme vám co si s sebou sbalit

Cestovní pojištění

Na kvalitní pojištění řada lidí zapomíná. Chyba. Háček je totiž často v tom, že na běh po horách se nemusí vztahovat tradiční cestovní pojištění a obzvlášť v případě účasti na trailovém závodě se budete muset poohlédnout po speciální pojistce. V každém případě si dávejte pozor na to, aby zvolená pojistka kryla i případný zásah horské služby a nebyla omezena nadmořskou výškou.

Teplé a nepromokavé oblečení

Největším nepřítelem běžce ve vysokých horách je počasí. Problém představují především nečekaně nízké teploty a vysoké riziko intenzivního deště. Obzvlášť do vyšších hor se proto vždy balte spíše jako na zimní než na letní dovolenou bez ohledu na to, jaká je aktuální teplota v České republice. Jakmile zapadne slunce, tak se mezi horskými štíty výrazně ochladí a po celém dni na horách přijde pořádně teplá bunda vhod.

Neodmyslitelnou součástí výstroje by mělo být i kvalitní nepromokavé oblečení, které bude dostatečně lehké a sbalitelné, abyste ho mohli mít vždy s sebou a které vydrží i intenzivní déšť. Ve většině případů si vystačíte s nepromokavou bundou, ale jestli máte v šatníku i lehké nepromokavé kalhoty, nebojte se přibalit i ty. Zajímavou inspirací ohledně oblečení je například seznam povinné výbavy u závodu Ultra Trail du Mont Blanc, kde moc dobře vědí, že sněhová vánice není v Alpách na přelomu srpna a září nic výjimečného.

S nepromokavým oblečením úzce souvisí i ochrana proti vodě pro veškerou vaši elektroniku, kterou budete mít přes den s sebou. Jestli máte rádi svůj mobilní telefon, není od věci pořídit do hor nepromokavý obal. Pokud ale mobil nebudete vytahovat každých pár minut kvůli focení, pak by měl stačit i klasický drysack (malý nepromokavý pytel), který seženete za pár korun v každém outdoorovém obchodě a do kterého se dá spolehlivě uložit jak elektronika, tak náhradní oblečení, které nechcete mít promoklé nebo propocené.

Ochrana proti slunci

Kromě počasí se v horách budete potýkat i s intenzivním slunečním zářením. Zapomeňte na to, že jste na konci léta už dostatečně opálení a spáleniny od slunce se vás netýkají. Horské sluníčko má mnohem větší sílu a spálit se můžete, i když už jste na konci léta pořádně opálení.

Ideální je proto nezapomenout na voděodolný opalovací krém s vysokým UV faktorem a v případě spálenin si s sebou přibalte i čistý panthenol, kterým se dají případné spáleniny ošetřit.

Lékárnička

Tím se dostáváme k dalšímu důležitému bodu – lékárničce. V té by kromě panthenolu neměly chybět především kvalitní gelové náplasti na puchýře. Ty se v horských střediscích obvykle velmi těžko shánějí a dokážou vám doslova zachránit nohy, pokud se vám při prvním výběhu shrne ponožka nebo dostane kamínek do boty a na konci dne tak skončíte s ošklivými puchýři.

Užitečné je i tradiční elastické obinadlo, polštářkové náplasti, dezinfekce, mast na urychlení hojení drobných oděrek nebo izotermická folie, kterou byste měli mít vždy v batohu.

Hůlky

Jestli se řadíte mezi běžce, kteří mívají problémy s koleny, stojí za úvahu, zda si do hor nepořídit kvalitní běžecké hůlky. Pod slovem kvalitní se v tomto případě skrývá jakýkoliv model, který bude dostatečně pevný, lehký a skladný, aby vám nevadilo brát hůlky s sebou i na kratší a jednodušší výběhy.

Směrem vzhůru vám hůlky výrazně uleví a rozloží zátěž ze stehenních svalů na celé tělo, opřít se o ně můžete i při klesání, kde výrazným způsobem uleví vašim kolenům.

Lehké a sbalitelné jídlo na celý den

Každý běh v horách zabere mnohem více času než na rovince. Odhad celkového času, který na trailu strávíte, je velice obtížný, při plánování trasy raději počítejte s dostatečnou rezervou. Tuto rezervu zohledněte i při plánování toho, kolik jídla a pití s sebou ponesete.

Dostatek jídla a tekutiny byste s sebou měli mít i na kratších trasách, na které si obvykle nic neberete, protože v horách nikdy nevíte, kdy se z lehkého proběhnutí na hodinu stane tříhodinová dřina.

S tekutinami je to poměrně snadné, ale sbalit si jídlo může občas představovat pořádně tvrdý oříšek. Někomu vyhovují energetické gely nebo tyčinky, zatímco jiní dávají přednost domácí stravě nebo kombinaci oříšků a sušeného ovoce. V každém případě je dobré před prvním výjezdem do hor vědět, co vám vyhovuje a náležitě se předzásobit pro případ, že by na místě nebylo možné dokoupit preferované zásoby.

Tištěná mapa

Aplikace Mapy.cz pro chytré mobilní telefony je naprosto perfektní a skvěle zpracovaná. Nechybí ani možnost stažení map přímo do paměti telefonu, abyste nebyli odkázaní na přístup k internetu. Telefon ale může v té nejméně vhodné chvíli vypovědět službu, a tak je dobré první den pořídit i tištěnou mapu celého okolí s co nejmenším měřítkem.

V Alpách a Dolomitech navíc nejsou v aplikaci Mapy.cz vyznačeny ani zdaleka všechny turistické stezky. S aktuální papírovou mapou se navíc trasy plánují mnohem lépe a s menším rizikem nepříjemného překvapení.