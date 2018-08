Ani v srpnové výhni nezapomeňte na vycházky. Jednoho z vás odměníme

Jak se přidat do soutěže? Chcete-li s námi soutěžit o cenu, je třeba jakékoliv chodecké aktivity zaznamenávat do naší srpnové Endomondo výzvy. To můžete s aplikací Endomondo nainstalovanou do chytrého telefonu nebo sporttesterem, který do Endomonda synchronizujete.