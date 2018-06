Jak se pořádně namazat aneb vyznejte se v opalovacích krémech

Letošní léto obzvláště přeje milovníkům chytání bronzu. Ideální forma takového chytání je vleže nedaleko většího než malého množství (nejlépe slané) vody. Ne vždycky to ale jde a my běhaví tak musíme chtě nechtě chytat bronz často i za pohybu, ba co víc, za pohybu o závod. Co dělat, abyste se nespálili nejen při své oblíbené aktivitě, ale ani předtím v obchodě při výběru vhodného opalovacího krému?

Kvůli své citlivé pleti mám za sebou několik let strávených zkoušením všemožných opalovacích přípravků a trvalo dlouho, než jsem našla ten pravý, který splňuje všechny požadavky kvalitního a bezproblémového opalovacího krému: lze roztírat i bez použití zednické lžíce, nezanechává pocit jako po olejové lázni, podivně nepáchne a samozřejmě není spouštěčem rozličných pupínků a ekzémů. Jako běžec mám navíc požadavek, abych se po aplikaci krému a dvou uběhnutých kilometrech nezačala vařit ve vlastní šťávě vinou mastného filmu a reakcí filtru s pokožkou a potem. Jak tedy vlastně krémy proti slunci fungují a který vybrat?

Filtry a faktory

Mnozí z nás stále mají problém rozlišit pojem ochranný faktor a filtr. Zatímco první z pojmů se na obalu krému projeví v podobě dobře viditelného čísla a představuje intenzitu ochrany před slunečním zářením, po druhém musíme už trochu zapátrat. Filtr opalovacího krému může být dvojího druhu – chemický, kterým disponuje většina „klasických“, levnějších krémů z drogerie, a minerální, na který naopak nejčastěji narazíme v lékárnách, kde prodávají hypoalergenní krémy pro citlivou pokožku (značky Avène, Bioderma, Vichy, Clinique, Daylong a další).

Jaký faktor zvolit? Existuje jednoduchý vzorec, podle něhož vypočítáte, jaký ochranný faktor je pro nás (a danou příležitost) vhodný: Stačí spočítat, za jak dlouho vaše kůže na slunci zčervená (např. 13 minut) a stanovit dobu, kterou chcete strávit na slunci (třeba 150 minut). Vhodný faktor spočítáme: 150:13=11,5 Vybereme tedy faktor nejbližší tomuto číslu, raději vyšší (např. 15). Podle čeho vybírat typ filtru? S chemickými filtry mívají problémy alergici a lidé s citlivou pokožkou a jejich dráždivost se zvyšuje také s fyzickou aktivitou. Když v létě běžíme a potíme se, chemické filtry mohou způsobit nepříjemné vyrážky. Fungují tak, že se vstřebávají do naší pokožky a ničí UV záření chemickou reakcí – přeměnou tohoto záření na teplo. Odborníci se shodují, že našemu organismu neprospívají kvůli produkci volných radikálů (látek spojených s urychlováním stárnutí, v tomto případě pokožky) a v některých případech mohou narušovat hormonální rovnováhu. Navíc jde obecně o chemické látky, které zbytečně pronikají do organismu. I chemie ale může být „hodná“, takže po úvodním strašáku přinášíme několik tipů na krémy, jejichž (ač chemické) složení splňuje přísná kritéria „lékárenských“ opalovacích krémů. Jsou to třeba značky Vichy, Daylong, Piz Buin, La Roche-Posay nebo Altermed. Některé řady krémů těchto značek pak oba typy filtrů míchají či používají pouze filtry minerální neboli ochranné mikropigmenty. To jsou obchodní označení pro fyzikální filtry, které vznikají nejčastěji z oxidů zinku či titanu. Jde o jemné bílé prášky, které najdeme třeba i v barvách na stěny. Jsou to vlastně přírodní bílá barviva, která fungují na bází odrážení slunečních paprsků. Výhodou je, že nijak nereagují s pokožkou (nevstřebávají se do ní), takže nezpůsobují alergické reakce. Navíc nemusíme čekat, až začne filtr působit, jako u filtrů chemických, protože působí ihned jako ochranná vrstva na povrchu pokožky. Citlivé pokožky by se tedy měly ohlížet po značkách, které obsahují pouze tyto filtry: například Avène, Vichy a některé produkty Bioderma či Daylong.

Co nám tyto filtry dávají a berou a jaký je mezi nimi rozdíl? Oba dva se starají o omezení průniku škodlivého UV záření do naší pokožky tak, že záření blokují, pohlcují nebo odrážejí. Ono výrazné číslo na obalu pak označuje intenzitu této ochrany před UVB zářením: například krém s SPF 10 nebo 15 se hodí pro kratší pobyty na slunci, pokud máte tmavou nebo již opálenou pokožku. Naopak třeba SPF 100 se hodí pro velmi světlou pleť na delší pobyty na slunci. Takové krémy bývají často označeny jako „sunblock“, což je trochu zavádějící – žádný krém nechrání před sluncem stoprocentně a vždy je třeba se čas od času „přemazat“.

Co se na většině krémů nepíše (dermatolog by dodat bohužel), je intenzita ochrany před zářením UVA. To sice není tak nebezpečné, ale přispívá ke stárnutí a vysušování pokožky. Značení UVA filtru se ale zatím nesjednotilo, takže ho většina výrobců neuvádí. Odborníci z České akademie dermatovenerologie radí vybírat krémy, které ochranu před UVA paprsky na obalech alespoň zmiňují.

Krémy a běh

Vzhledem k vašemu fototypu, počasí a délce výběhu možná není nutné se mazat, řeknete si. Ano, pokud jste snědí, opálení a jdete běhat do parku na třicet minut, není to asi vyloženě nutné. Nicméně je lepší se namazat aspoň „desítkou“, než pak litovat. (Co když se rozhodnete běžet ještě na tamten kopec?)

Pro takový účel se mi osvědčily nižší faktory z řady Piz Buin. Jsou neparfemované, roztírají se poměrně dobře a nezanechávají nepříjemný film. Značka vyrábí i řadu Allergy pro extrémně citlivou pleť. Nedávno jsem objevila takřka běžeckou verzi ve formě náramku, který si můžete vzít na pláž či delší výběhy, na kterých je třeba se „přemazat“. Super vychytávka, kterou nemají všude, ale vyplatí se se po ní poohlédnout.

Pokud ještě nejste tak opálení a máte podobně jako já citlivou pleť, určitě doporučuji vyzkoušet francouzskou klasiku Vichy Capital Soleil. Používám faktor 30 ve spreji, který se výborně nanáší a díky minerálním filtrům se s ním můžeme namazat klidně až bezprostředně před výběhem. Mám ráda i jeho příjemné složení – nezanechává bílé stopy ani mastný film, takže máte pocit, jako byste se snad ani nenamazali. Chrání ale opravdu dobře a je k dispozici i s SPF 50 (ideální pro světlejší pokožky a dlouhé běhy, třeba maratony v rozpálených městech). Příjemným bonusem je i malá a šetrnější verze tohoto krému na obličej, která má navíc matující účinky, což ocení především dámy. Pravda, po těch deseti kilometrech už tento efekt trochu upadá, ale v klidovém stavu je patrný.

Na stejnou (možná i vyšší) úroveň jako Vichy pak řadím třeba trochu dražší krém Clinique SPF 30, rovněž s minerálním filtrem a hypoalergenním složením. S trochou štěstí seženete i miniaturní verzi ve formě přívěsku na klíče, která se vejde i do nejmenší kapsičky vašich běžeckých kalhot. Zkusit můžete i „lékárenské“ lehké krémy, třeba řadu Avène s termální minerální vodou nebo značku Bioderma.

Jak odhalit „hodné“ filtry? Na krémech s chemickými filtry hledejte látky označené Mexoryl SX nebo LX či Tinosorb M nebo S.

Minerální filtry poznáme podle názvu zinc oxide (nejčistší forma širokospektrální UVA i UVB ochrany) nebo titanium dioxide.

Některé minerální filtry obsahují nanočástice (EU vyžaduje toto označení na obalu) – to proto, aby krém tolik „nenabílil“ pokožku. Mezi odborníky se spekuluje o jejich možném pronikání do pokožky a v některých případech o způsobování alergických reakcí.

Krémy s čistě chemickými filtry příliš nepoužívám, nicméně pokud půjdete pro krém do drogerie, zkuste sáhnout třeba po Garnier Ambre Solaire. Nabízí širokou škálu faktorů, včetně verze pro děti, která ani citlivější pokožce nepůsobí problémy. Osobně mám ráda variantu ve spreji, která má lehší (tekutější) složení a lépe se roztírá. Navíc stříká i při otočení nádobky vzhůru nohama. (Oceníte v případě, že si budete sami sobě mazat záda, což už je tak výkon hodný hadí ženy.) Naopak vysoké faktory této řady mají hustší konzistenci a vytvářejí (při běhu poněkud nepříjemný) mastný film.

Pozor na hlavu

Sluneční záření škodí samozřejmě i vlasům – proniká do nitra vlasového vlákna, vlas vysušuje a oslabuje a způsobuje jeho blednutí a nepříjemné lámání, které nelze tak snadno napravit. Hlavu si krémem namazat nemůžeme a paprsky snadno proniknou skrz jemnější vlasy nad čelem nebo pěšinku ve vlasech a působí zde skoro nepozorovaně. Ideální řešení na dlouhé běhy je samozřejmě čepice, šátek nebo alespoň čelenka, které ale moc neprospívají našemu účesu – co tedy dělat, když si chceme ráno jen trochu potrénovat a nemuset pak zplihlé vlasy schovávat pod čepicí po zbytek dne?

Zkusit můžete ochranný sprej na vlasy, třeba l’Óréal Solar Sublime, který funguje podobně jako opalovací krém. Chrání vlasy i pokožku hlavy před UV zářením, nijak je nezatěžuje, nemastí a navíc krásně voní. Ideální náhrada legendární maminčiny věty: „Namoč si hlavu, ať nedostaneš úžeh.“ (Což, mimochodem, není nejlepší rada, protože voda sluneční paprsky ještě odráží a působí jako lupa, takže vlasy ještě víc blednou a vysušují se. Když už tedy vodu na hlavu, tak třeba ve formě mokrého šátku nebo maminčina kapesníku se čtyřmi uzly v rozích.)

Jak se pořádně namazat? Namažte se pořádně ještě předtím, než se oblečete, a chvíli počkejte.

Pokud používáte krém s chemickým filtrem, mažte se 15-20 minut před výběhem.

Při delších bězích noste krém s sebou a mažte se ideálně každé dvě hodiny.

Voděodolné krémy s lehkým složením a minerálním filtrem odolají potu, ale neuvaříte se v nich.

Noste si stín s sebou (zahalená ramena, sluneční brýle, štítek, šátek, čelenka).

Mažte se i na krátké běhy a zapomeňte na větu „na těch pár kilometrů je to zbytečné“.

Nezapomínejte na zátylek, uši, ale třeba i lýtka – to jsou místa, která se při běhu snadno spálí.

