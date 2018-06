První prázdninová chodící výzva je tu! Přidejte se a vyhrajte

Červen se nám přehoupl do prázdnin a my stále chodíme! V červenci tomu nebude jinak, proto se zapojte do naší soutěžně-nesoutěžní Endomondo výzvy!

Prázdniny naprosto vybízejí k letním procházkám - ať už opalovacím na sluníčku nebo večerním romantickým. Červen prázdniny velmi připomínal a věřím, že všech 277 chodičů si založilo na svých výšlapech a procházkách solidní podklad na prázdninové chytání bronzu.

Chodíme v Brně i Praze Přidejte se na svižné výšlapy! Chodíme v Brně a v Praze. Události vypisujeme na Facebooku nebo je najdete v našem kalendáři RUNGO.cz akcí na: www.rungo.jdem.cz. Do soutěže se ale může zapojit kdokoliv!

I v červnu se soutěžilo o překvapení, proto pokud jste nachodili více než 60 kilometrů, dávejte pozor, možná jste byli vylosovaní! Překvapení získává místo číslo 27 - Jirka VeTeV Vetvicka s krásnými 195,93 kilometry. V redakci už čekáme, že se nám ozvete na magdalena.ondrasova@rungo.cz. Blahopřejeme!

Začátek prázdnin je ideálním časem ke sportovním aktivitám, takže pokud jste dosud čekali, až děti konečně odjedou na tábor, abyste mohli začít s námi chodit, je to tu a my se na vás těšíme v červencové Endomondo výzvě. A jak se stalo tradicí, pro jednoho vylosovaného budeme mít malé překvapení. Jelikož bude v době dovolených více prostoru k aktivitám, zvyšujeme nyní hranici pro losování na 70 nachozených kilometrů.

Chůzi zdar!