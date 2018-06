Co obnáší Chi Running: poznejte běh inspirovaný Tchaj-ťi

Co si myslí o Chi Runningu trenér Petr Soukup: „Dopad na patu, střed nebo špičku nohy záleží na mnoha faktorech a myslím si, že nelze říci, co je špatně a co dobře. Podle mého názoru je dobré zvládat všechny tři typy došlapů. Nicméně osobně preferuji dopad na střed, protože tak s největší pravděpodobností došlapuji přesně v místě těžiště, což je efektivní a energeticky přijatelné. Osobně s principy Chi Runningu souhlasím, avšak nevidím přílišný rozdíl od současného pojetí správné techniky běhu.“