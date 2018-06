Češi vybíhají Mont Ventoux, ale v Praze. Přidejte se do unikátní štafety s námi

Bájná Mount Ventoux leží v Provensálských Alpách a její vrchol se nachází 1 912 metrů nad mořem. Tento nejvyšší vrchol v regionu se stal v podstatě legendou jako jedno z nejkrutějších stoupání cyklistické Tour de France. Trasa na vrchol měří zhruba 22 kilometrů, na kterých je potřeba překonat přibližně 1 600 metrů převýšení.

Když nejde běžec k hoře, musí hora k běžci

Na čem se poběží inSPORTline inCondi T5000i

Výkon motoru: 3 HP

Nastavení sklonu: 0-22%

Komunikace: Bluetooth

Aplikace: Android, iOS

Maximální rychlost: 22 km/h

Nosnost: 200 Kg

Snímač tepové frekvence: rokojeti + hrudní pás

Zobrazované informace: čas, rychlost, vzdálenost, tepovou frekvenci, kalorie

Další funkce: měření tuku v těle

Cena: 47 990 Kč

My bychom tuto horu rádi vyběhli a k tomu potřebujeme vaši pomoc! Abychom nemuseli cestovat do Alp, vymysleli jsme způsob, jak dostat horu k nám přímo do redakce. Běžecký pás inSPORTline inCondi T5000i totiž umí simulovat profil tratě, kterou si naplánujete, přesně podle Google Maps. Tak jak po běžeckém páse poběžíte, uvidíte svou polohu pomocí speciální aplikace na displeji tabletu (buď na Google Maps nebo rovnou fotografie z aktuální polohy ze Street View) a pás se zároveň bude naklánět přesně tak, aby nasimuloval stoupání v daném místě trasy.

Sami to nezvládneme, přijďte nám pomoci! Výběh plánujeme formou štafety, kdy se budeme na běžeckém páse vzájemně střídat a každý kdo přijde, se může zapojit. Maximální čas na páse pro účastníka štafety bude 10 minut, klidně ale můžete předat pomyslný kolík dříve. V žádném případě nám nejde o rychlost nebo lámání rekordů. Uvítáme běžce všech kategorií a účast bude jistě bavit i vaše děti, kterým pás s radostí nastavíme třeba jen na chvilku pomalé chůze.

Budeme rozdávat dárky

Akce se bude konat 14. března v prostorách recepce Mafra a.s., Karla Engliše 519/11, na Praze 5 kousek od stanice metra Anděl. Poběžíme bez přestávky od 9:00 do 21:00 (až vyběhneme na vrchol, dáme si trasu zase od začátku). Potkat se budete moci s celou redakcí Rungo.cz, která se bude starat o vaše občerstvení. A abyste si mohli kromě nevšedního zážitku odnést z této akce domů také něco hmatatelného, připravili jsme pro vás s partnerem PUMA řadu běžeckých cen do tomboly, ze které budeme každou hodinu losovat výherce z řad běžců, kteří danou hodinu běželi na páse.

Budete moci vyhrát sportovní tašku, trička, pouzdra na mobilní telefon nebo lahve na vodu.

Budeme rádi, pokud svou účast alespoň nezávazně potvrdíte v naší facebookové pozvánce. Nenechte nás v tom, těšíme se na vás!