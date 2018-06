Češi na dovolené rádi běhají, podceňují ale přípravu

Ačkoli je dovolená časem odpočinku, řada z nás ji tráví aktivně. Východ slunce jednoznačně vybízí k rannímu běhu, při kterém si člověk pročistí hlavu a udělá něco i pro svoje zdraví. I při běhání je ale nutné dodržovat několik pravidel. V opačném případě bychom si přivodili zranění s vážnými následky. Lidé často podceňují již samotný výběr běžecké obuvi.

„Téměř každý běžec má specifický styl běhu – došlap přes patu či přes špičku, váhu ovlivňující držení těla, délku kroku nebo míru oscilace,“ říká manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

K tomu je dobré před výběrem obuvi přihlédnout a nechat si poradit od odborníka tu správnou botu. Špatná obuv totiž běžci způsobí bolest kolen, zad či achilovky již po pár kilometrech. Tyto bolesti mohou mít i trvalé následky.

Mimo to je nutné myslet i na nepříjemné odřeniny a opruzeniny, které se především v letním období mohou objevit. Na takové nepříjemnosti se osvědčuje dětský pudr a kvalitní běžecké oblečení. Velmi časté je i pálení bradavek, o kterém běžci ale moc nemluví. To může způsobovat i špatně vyprané triko. Proto je dobré s sebou přibalit i voděodolné náplasti, kterými si můžeme bradavky přelepit.

Během samotného běhu dochází nejčastěji ke svalovým zranění. Touha vyběhnout a rychle zařadit závodní tempo při tréninku je větší než touha věnovat 5 minut strečinku a zahřátí svalů při běžecké abecedě. „Běžce nejčastěji trápí svalová zranění v oblasti lýtek či stehenních svalů, kdy stačí rychlejší krok při přeskoku kaluže a vlákna svalů se mohou potrhat a tím si běžec způsobí i několikatýdenní pauzu,“ varuje Vlastimil Divoký. Tomu se dá zabránit kvalitním zahřátím či protažením před samotným výkonem.

V létě, kdy člověk střídá teplé venkovní prostředí a klimatizovaná místa, může dojít k nachlazení, které v těle způsobuje zánět. Ten může postihnout nejrůznější tkáně a orgány těla včetně šlach, svalových úponů a kloubů. Takové záněty následně způsobí komplikace při běhu. I při lehkém výběhu se tak může stát, že budeme mít pocit těžkých nohou, jako kdybychom právě doběhli maraton. V takovém případě bychom si od běhání měli dát pauzu a pro jistotou navštívit i lékaře.

Kam vyběhnout

Často slyšíme, že bychom neměli běhat po tvrdém asfaltu. Proto se vydáváme do přírody, kde můžeme běhat třeba v lese. Díky pohybu po nerovném terénu více zapojujeme svaly dolních končetin, které tak lépe posílíme. Hrozí zde ale vyšší riziko zranění. Stačí totiž chvilka nepozornosti a malé zakopnutí o větev nebo kořen stromu způsobí výron kotníku, v horším případě jeho zlomení.

Během dovolené je pro běh oblíbeným místem pláž. Často vidíme, jak lidé běhají bez bot v hlubokém písku. To je ale zvláště při delším běhu nebezpečné. Takový běh je totiž značně náročnější a v hlubším písku může dojít k nekoordinovanému došlapu, při kterém si můžeme přivodit další zranění. Proto je lepší běhat v botách v místě, kam sahají vlny moře a písek je zde zpevněný. „Po běhání je pak vhodné boty sundat a chvíli jen vyklusávat v hlubším písku, kdy necháme nohy odpočinout. Zároveň dojde ke zklidnění organismu a poklesu tepové frekvence,“ radí Vlastimil Divoký.

Pojištění pro aktivní dovolenou

Abychom si mohli letní sportování užít bez obav, vyplatí se s sebou přibalit cestovní pojištění. Specialisté z ERV Evropské pojišťovny si pro běžecké nadšence připravili komplexní balíček pojištění Sbaleno ve variantě „K moři“, který obsahuje adekvátní limity v případě zranění i nemoci.

Pro milovníky adrenalinu je v nabídce balíček pojištění Sbaleno ve variantě „Na maximum“. Ten počítá i s provozováním extrémních sportů, při kterých je riziko úrazu vyšší. Bez obav se tak můžeme pustit i do sportů jako je horolezectví, cyklokros, canyoning na divokých řekách, potápění, parasailing a další obdobné aktivity.

Sjednat si ho můžeme během pár minut na webu www.ERVpojistovna.cz. Stejně snadno lze přes web nahlásit i pojistnou událost. Ta je po předložení všech potřebných dokladů vyřizována obratem a pojistné plnění je vyplaceno do sedmi dnů.

Při registraci do klientské zóny Moje Evropská navíc získáme slevu 10 % a děti do 18 let mají slevu automaticky 50 %. Pro snadný přístup k informacím o pojistce si můžeme stáhnout chytrou mobilní aplikaci Moje Evropská, do které si můžeme uložit veškeré cestovní a osobní doklady. V případě potřeby zde najdeme i rychlý kontakt na asistenční službu.