Novinky: Chytré brýle, ještě chytřejší hodinky a trenér v kalhotách

Událostí číslo jedna v oblasti fitness nositelné elektroniky bylo na veletrhu CES v Las Vegas jednoznačně uvedení nových chytrých hodinek Fitbit Blaze. Náramky Fitbit jsou v USA velmi populární. Jeden nosí i sám prezident Obama, pravidelně se objevují v televizních seriálech, sitcomech (například Big Bang Theory) i talkshow. Aplikace Fitbitu byla na Vánoce na platformě iOS nejstahovanější sportovní aplikací.

Hodinky Fitbit Blaze byly představeny na veletrhu CES 2016 v Las Vegas.

Zásadní vlastností všech sportovních náramků je výdrž akumulátoru. Blaze vydrží bez nabíjení pět dní a pět nocí nonstop provozu. Hodinky automaticky rozpoznají, jaký sport děláte. Nemusíte nic nastavovat ani mačkat a systém sám aktivitu přiřadí ke správnému sportu. Ve výsledcích pak vidíte, jak dlouho jste se které aktivitě věnovali.

Blaze samozřejmě kromě počtu kroků počítá spálené kalorie a měří tep. Obojí se ukazuje v reálném čase na displeji (hrudní pás netřeba). Ukáže vám i počet vyběhnutých pater, atd. Díky čidlu pohybu monitoruje i kvalitu spánku. Velkou novinkou jsou motivační a trénovací programy uzpůsobené podle nastavených cílů a aktuálnímu stavu jejich plnění. Fitstar - digitální trenér vás provede například i rozehříváním před samotným během.

Přibyly push notifikace z kalendáře, zmeškaných hovorů a sms. Přes hodinky lze i ovládat hudební přehrávač v mobilu, atd. Aplikace je dostupná pro všechny tři hlavní operační systémy iOS, Android, Windows Phone. V prodeji bude jak klasická sportovní verze v různých barvách, tak luxusní řemínek v kůži a kovu. Samotný „strojek“ tak lze jednoduše po doběhnutí převléknout do společenského.

Z obyčejných brýlí udělá chytré

Garmin Varia Vision.

Garmin představil svůj klip na brýle pod názvem Varia Vision. Připnout jde na jakékoliv. Data z cyklocomputeru Edge vám zobrazí přímo před okem podobně jako Google Glass. Nemusíte přitom spouštět oči ze silnice. Varia Vision dokáže navigovat i zobrazit aktuální rychlost, ujeté kilometry, kadenci šlapání a další parametry ze spárovaného cykloměřiče. Přes Bluetooth lze také sosat informace o příchozích hovorech a zprávách. Pokud si pořídíte od Garminu i dopravní radar Vara, upozorní vás vizuálně i zvukově na blížící se nebezpečí v podobě nešetrně blízko jedoucího vozidla. Klip se pohodlně ovládá pohybem prstu po dotykové plošce na boku. Co pohyb, to přepnutí na další skupinu údajů.

Díky tomu, že veškerý výpočetní výkon má na starosti cyklopočítač, má klip Varia hmotnost pouhých 29,7 gramů. Samotný klip vyjde na 400 dolarů (9 900 Kč). S cyklopočítačem a radarem vás vyjde v USA na téměř 1 000 dolarů.

Na stánku Garminu byl k vidění i lehce inovovaný model chytrých hodinek Fenix 3. Přibyl optický monitor tepu, který je schopen měřit kontinuálně. Hodinky oproti původní verzi trochu ztěžkly na 90 gramů. Novinkou je i možnost měnit pásky bez nutnosti používání nářadí. Zároveň Garmin uvolnil velkou aktualizaci firmware, která i na původní model Fenix 3 přináší mnoho nových funkcí a metrik, které byly představeny už u modelu Forerunner 630.

Značka Polar uvedla nový vodotěsný náramek Polar A360 s dotykovým displejem, notifikacemi s vibrací, HR monitorem a vibračním varováním při nečinnosti.

Ještě zajímavější novinkou je chytrá váha Polar Balance. Její senzory do vás pustí miniaturní proud, který po průchodu vaším tělem vyhodnotí a určí tak BMI, stav vody, tuků, kostí, atd. Kromě toho se však váha umí spárovat s vašimi chytrými hodinkami, podle nastaveného plánu tréninku zhodnocovat dosažené výsledky (hubnete málo, nebo naopak moc) a přizpůsobovat nebo navrhovat zcela nový tréninkový plán.

S čipem v lemu

V Las Vegas byly k vidění i u nás nepříliš známé nebo zcela začínající aplikace a „chytré pomůcky“ pro běh. Jednou z těch, která kombinuje čidla v mobilu (GPS, atd.) se senzory umístěnými přímo na těle ve speciálním oblečení, je Lumo Run.

Dálkové ovládání pro Lumo Run nahmátnete v lemu běžeckých kalhot. Stisknutím spustíte audio feedback, který vám do sluchátek přehraje aktuální údaje a případně i rady.Miniaturní čip si dáte do speciální kapsičky na obrubě trenýrek a zapomenete na něj. Změří vám jak uběhnutou vzdálenost, tak kadenci, nárazy a další parametry.

Maličký senzor si vložíte do kapsičky v lemu kraťasů, kde najdete i vyjímatelné dálkové ovládání. Lumo Run nás zaujalo komplexností, jakou je běžci schopno poskytnout. Téměř na každý parametr běhu vám poskytne zpětnou vazbu. Běžíte příliš pomalu, máte malou kadenci? Lumo vám vysvětlí, proč to vadí a jak to zlepšit. Vše navíc sledujete v reálném čase nebo v klidu po běhu nad mapou trasy.