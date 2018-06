Centimetry, UK, nebo US? Poradíme jak se vyznat v číslování bot

Výběr správné velikost běžeckých bot se občas podobá sázce do loterie. Nejenže se velikosti liší značka od značky, ale častokrát narazíte i v rámci modelové řady jednoho výrobce na poměrně výrazné odchylky, které dokážou zamotat hlavu i zkušenějšímu běžci.

Aby toho nebylo málo, používá se u běžeckých bot hned několik různých číslování, které však mezi sebou nejsou vždy v naprostém souladu. Jinými slovy evropská 43 může u Asicsu odpovídat hodnotě UK9, u Brooksu to bude UK8,5 a v adidasu tato velikost nebude pro jistotu vůbec existovat.

Abychom se v číslování běžeckých bot lépe vyznali, je potřeba podívat se na jednotlivá měřítka a jejich charakteristiky.

Evropské číslování EUR

Nejčastěji používaná metrika v našich končinách je bezesporu evropské číslování. Velikostní řada začíná na dětské třicítce a plynule pokračuje až k největším pánským botám s čísly lehce přes padesát (nejmenší pánské boty mají čísla 40 až 41). Dámské boty se pohybují v rozmezí 36 až 43. Evropské číslování se zpravidla mění po půlčíslech (výjimku tvoří velké pánské boty, u kterých půlčísla chybí), ale u některých značek narazíme i na dvoutřetinový krok. V praxi je ale úplně jedno, jestli má vaše bota číslo 40 a 2/3 , nebo 40,5 protože reálná délka obou bot by měla být stejná.

I když je evropské číslování zdaleka nejrozšířenější, doporučuji se mu spíše vyhýbat kvůli častým nepřesnostem, které vznikají převodem z původního číslování, ve kterém se běžecké boty vyrábí (nejčastěji UK nebo US). Není výjimkou, že některé číslo z řady jednoduše vypadne nebo že se stejná hodnota v UK rovná u třech různých značek třem různým EUR číslům.



Britské číslování UK

Po evropském číslování je to britské na pomyslném druhém místě v žebříčku oblíbenosti. Co se však přesnosti týče, je na tom ve srovnání s předchozí metrikou o poznání lépe. Podobně jako EUR čísla, začínají i ta britská nejmenší hodnotou u dětských bot (UK1) a plynule pokračují po půlčíslech přes dámské boty (UK4 až UK9) až botám pánským (UK7 až UK15).

Tentokrát už se nemusíte bát žádných třetin ani přeskakování nehodících se čísel. Britská řada je plynulá a co do určení velikosti velmi přesná. Tomu přispívá i fakt, že v UK se většina běžeckých bot navrhuje a následně vyrábí a pro získání výsledné hodnoty se nemusí používat žádný přepočet.



Americké číslování US

Pokud se některé z běžeckých bot nevyrábí v UK velikostech, přebírá jejich úlohu americké US číslování. To u nás není až tak populární, ale určitě stojí za pozornost i díky tomu, že tento údaj najdete na všech běžeckých botách.

Americké číslování je velmi podobné tomu britskému, ale přináší s sebou několik drobných změn, kterými se obě metriky odlišují. Nejdůležitějším rozdílem je posunutí amerického číslování o jedno číslo vzhůru u pánských bot a o dvě čísla u bot dámských. US číslování je tak jediné, které odlišuje dámské a pánské modely. Máme-li velikost UK7, bude jí v pánských botách odpovídat hodnota US8 a dámská US9.

Přepočet na velikost UK je díky tomuto obyčejnému posunu velmi jednoduchý, ale s EUR čísly už je situace výrazně složitější a doporučuji vše raději předem ověřit, než se spolehnete na často nepřesné převodní tabulky.

Pokud nakupujete v US velikostech, dejte si pozor také na to, že nově se objevuje stále větší počet značek, které tento tradiční rozestup ignorují a velikosti se liší bota od boty. Například u Hoka One One tak velikost US11 neodpovídá UK10, jak by se dalo čekat, ale UK10,5, což neznamená nic jiného, než že oproti konkurenčním modelům ve stejném US čísle bude tato bota o půl čísla větší.

Délka v centimetrech CM

Na závěr nesmíme zapomínat ani na uvádění velikosti bot v centimetrech (u některých značek se místo označení CM setkáte se zkratkou JP, která však označuje stejný systém). Toto číslování by mělo být ze všech nejpřesnější, ale ne vždy je to bohužel pravda.

Běžecké boty jsou totiž různě široké, a tak se může reálná velikost lišit i při stejné délce. Srovnáme-li například adidas s Mizunem, bude Mizuno ve stejné velikosti výrazně volnější právě díky větší šířce. Roli hraje také materiál svršku, který může být pružný, nebo naopak pevný, a tyto vlastnosti výrazně ovliňují celkovou velikost.

Změření chodidla tak může být pro následný výběr velikost dobrým odrazovým můstkem, ale vždy raději ověřte velikost v kamenné prodejně, nebo objednejte více párů bot, z nichž ty hůře padnoucí vrátíte.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka zeptat na jakékoliv téma související s běháním a aktivním způsobem života obecně, navštivte naši poradnu.