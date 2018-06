TEST: Coleman a Peli, dvě levné čelovky pro univerzální použití

Peli 2750

Malá čelovka, s níž můžete vyrazit i na módní přehlídku. Vypadá totiž skvěle. Přestože se uvnitř ukrývají hned tři AAA baterie, není na čele příliš vystouplá a při běhu se ani nehne. Je lehká a gumový pásek sedí na hlavě jako přibitý. Je to jedna z nejpohodlnějších čelovek, které jsme testovali. Nejvíc se mi na ní ale líbí jednoduchost. Žádné nastavování, žádné složité funkce, jen tři režimy a červené světlo. Když ji někomu půjčíte, nemusíte mu vysvětlovat ovládání, pozná to sám.

Po stránce světla je Peli 2750 něco jako Fiat Panda nebo Škoda Citigo mezi auty. Ideální světlo do města, parků, neosvětlených ulic nebo zpevněných příměstských cest. Čelovka má příjemné rozptýlené světlo s intenzivnějším středem a na nejvýkonnější režim se s ní běhalo velmi dobře.

Peli 2750 svítivost: 100 Lumenů

dosvit: 71 m

krytí: IPX4

váha: 60 g (bez baterií)

napájení: 3x AAA

výdrž: 3,75 h (max režim)

cena: 918 korun

Při pohledu do dálky se světlo příjemně rozptýlí a vy získáte přehled o širokém okolí. Oproti monstrčelovkám z některých dřívějších testů sice není světlo zdaleka tak intenzivní, o to lépe se s ní ale běhá mezi lidmi, kde se nemusíte bát, že ostatní běžce na zbytek noci oslepíte.

Tři AAA akumulátory vydrží na maximální režim necelé čtyři hodiny. Údaj je ale potřeba brát trochu s rezervou, neboť čelovka neobsahuje digitální regulaci jasu, a tak se s postupem času intenzita svícení snižuje. I po třech hodinách se ale s čelovkou dalo běhat docela dobře.

Coleman CHT15

Čelovka s podobnou konstrukcí, opět určená pro tři AAA baterky, tentokrát již v trochu baculatějším provedení. Jde na to totiž z trochu jiného konce, Coleman se pokusil do malé čelovky dostat co nejvíce funkcí. A tak zde najdete hned čtyři diody. Hlavní světlo doplňuje červené, modré (vhodné například pro čtení map) a slabé bílé světlo, určeno jako reflexní pro lepší viditelnost (která ale nebude oslňovat).

Coleman CHT15 svítivost: 150 Lumenů

dosvit: 55 m

krytí: IPX7

váha: 69g (bez baterií)

napájení: 3x AAA

výdrž: 7 h (max režim)

cena: 944 korun

Musím uznat, že modré světlo bylo pro čtení (čehokoliv, nejen map) opravdu docela příjemné. Kromě toho je uvnitř reflektoru indikace nabitých baterií, takže se při rozsvícení čelovky stačí podívat přímo do reflektoru a... pak nějakou dobu neuvidíte nejspíš vůbec nic. Snad jen při červeném světle (které se rozsvítí jako první při zapnutí čelovky) je oslnění minimální a pak je velmi dobře vidět barevná světelná indikace stavu baterek.

Udávaných 150 lumenů na maximální režim využívá čelovka k širokému světelnému kuželu, který plně dostačuje na běhání i po techničtějších stezkách v lese. Udávaná doba svícení na maximální režim je úctyhodných sedm hodin, ale opět je potřeba brát v úvahu, že po třech hodinách to již 150 lumenů rozhodně nebude. I tak bylo ale světla dostatek, ani po čtyřech hodinách nebyl s běháním po zpevněných cestách žádný problém.

Při zapnutí a vypnutí svítilny je potřeba se proklikat celou paletou sedmi režimů (různé barvy plus různé intenzity), což je přeci jen trochu otravné. Když ale chvíli podržíte jediné ovládací tlačítko, rozsvítí se naštěstí rovnou na nejintenzivnější režim.

Specialitou outdoorové značky Coleman je přizpůsobení outdoorovým aktivitám. Čelovka je odolná dle standardu IPX7, takže se s ní klidně můžete i potápět. Kvůli tomu, že je čelovka dokonale utěsněna, je obtížné otevřít krytku baterií jen tak rukou. Proto je na přezce pásku vtipně umístěn klíč, který s výměnou pomůže.

Těmito dvěma univerzálními čelovkami, které kromě běhání najdou využití třeba na dovolené pod stanem nebo doma při opravách pojistek, se zároveň blížíme ke konci našeho seriálu čelovkových testů. Příště se ještě můžete těšit na úplně poslední čelovku Fenix HP30, což je doslova metač světla s externím napájením, které dokáže nabít i váš mobilní telefon.