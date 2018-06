TEST: Zebralight je čelovka s nejvýkonnější LED na trhu

Možná že firmu Zebralight vůbec neznáte. V českých e-shopech její výrobky dnes v podstatě nekoupíte, nebo je budete shánět jen velmi špatně. Ale já jsem si její světlo zamiloval natolik, že jsem si čelovku objednal přímo od ní. Produkuje úžasné světlo s teplým zabarvením, je malá, lehká, vypadá skvěle a o napájení se stará jediný vyměnitelný li-ion akumulátor.

Nejzajímavější je na ní použitá dioda. Jde totiž o Cree XM-L2, což je nejvýkonnější běžně dostupná LED současnosti. Je skvělá nejen výkonem, ale i účinností, produkuje více světla delší dobu. U Zebralight si lze vybrat ze dvou odstínů světla. Já jsem zvolil teplejší "Natural White", který je podle mého názoru mnohem příjemnější pro oči než tradičně studené světlo většiny čelovek. Osvětlená místa najednou získávají barvu a blyštivé odlesky, které produkuje silné studené světlo, jsou pryč. Celkově je vidět lépe, a to i na slabší režimy. Světelný kužel je navíc příjemně široký a dokáže posvítit i několika běžcům najednou.

Kromě vynikající diody je čelovka Zebralight H600w Mk-II zajímavá také napájením. O to se stará jeden jediný li-ion akumulátor standardizovaného formátu 18650. Tyto speciální akumulátory (které se často používají například uvnitř baterií notebooků) sice nekoupíte v každém obchodě jako například klasické tužkovky, ale zato mají mnohem lepší poměr velikost/kapacita. Díky tomu zůstává čelovka malá a lehká, zatímco dodává dostatek energie i pro takto výkonnou LEDku. Na druhou stranu budete potřebovat speciální nabíječku.

Zebralight H600w Mk-II svítivost: 1020 Lumenů

krytí: IPX7

hmotnost: 39 g (bez baterie)

napájení: li-ion 18650

výdrž max: 2h (max)/5,5 měsíce (min)

cena: zhruba 1 780 korun (89 dolarů)

Zebralight má tři režimy (plus blikačku), jejichž intenzitu si můžete nadefinovat sami z celkem 11 úrovní předpřipravených od výrobce. S nejsilnější intenzitou 1020 lumenů vydrží čelovka svítit zhruba hodinu a tři čtvrtě (záleží na kvalitě akumulátoru) a i když se mi úplně nechce věřit, že jde opravdu o celou tisícovku lumenů, to světlo je doslova úžasné!

Běhat se však dá například i s mnohem nižším režimem 150 lumenů, který by měl vydržet parádních 11 hodin. Nejslabší nastavitelná úroveň je 0,01 lumenu, u níž výrobce uvádí výdrž pět a půl měsíce. Ale s tím si už moc neposvítíte ani na chůzi.

Zpracování čelovky je vynikající. Vodotěsné kovové tělo by mělo podle specifikace IPX7 vydržet i krátkodobý ponor do vody. Pro potápěče to sice nebude, ale nám běžcům by promoknout neměla za žádných situací. Jediné, co mi na zpracování vadí, je velmi tuhý silikonový držák, jímž je čelovka uchycena na pásku. Ten se jen špatně přizpůsobuje tvaru čela, a pokud pásek více utáhnete, způsobuje dost nepříjemné otlaky. Občas přemýšlím, zda si designéři tuto čelovku vůbec někdy zkusili nasadit.

Rozhodně přitom nejsem sám, kdo má s uchycením čelovky problémy. Na jednom zahraničním diskusním fóru někdo přišel s nápadem nasadit držák na pásek trochu odlišným způsobem, díky němuž je nošení čelovky mnohem pohodlnější. Způsob uchycení si můžete prohlédnout na fotografiích k článku. Čelovka pak sedí lépe, i přesto ji však hodnotím jako nejméně pohodlnou čelovku ze všech dosud testovaných.

Zebralight H600w Mk-II se u výrobce prodává za 89 dolarů, k tomu je potřeba připočítat clo, DPH, cenu li-ion akumulátoru a nabíječky. Celkové náklady se vším všudy tak mohou být kolem 2 900 korun, což není málo.

Pokud byste si podobnou čelovku chtěli pořídit, ale vadí vám, že není dostupná na českém trhu, podívejte se na čelovky podobného typu od výrobců Spark (konkrétně model SD6-460NW se starší verzí LED) nebo Armytek (model Wizard pro XM-L2 warm). I když jsem je neměl možnost otestovat, rozhodně stojí za pozornost.

Na závěr prosba. Pamatujte, že takto výkonné čelovky dokážou všechny kolem vás dokonale oslnit (vím, o čem mluvím). A i když taková světelná "zbraň" může v určitých případech pomoci, například v sebeobraně, mezi lidmi světlo raději trochu sklopte a používejte nižší režimy. Běžci, které v noci potkáte, vám budou vděční.