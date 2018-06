TEST: Monstrum, které zažene tmu do kouta. Čelovka Magicshine MJ-886

Čínská společnost Shenzen Minjun Electronic, která za značkou Magicshine stojí, se specializuje na výkonné svítilny do náročných podmínek. V portfoliu mají svítilny pro potápěče, bikery nebo speleology. Čelovka MJ-886 je určena i pro běhání. Jde o nejnovější a zároveň nejlevnější kousek z jejich čelovkové nabídky. Především je nejvíce svítivou čelovku, kterou jsme dosud testovali.

Pokud váháte, zda je pro vás lepší široké světlo na blízko nebo úzký kužel do dálky, s Magicshine to řešit nemusíte. Tato svítilna totiž svítí doslova široko daleko. To dokáže díky třem diodám SSC Z5, které dohromady dávají úchvatné světlo 550 lumenů. Světelný kužel je nádherně plynulý a rozplývá se do širokého okolí pokrývajícího téměř celé periferní vidění.

Vše má však svou cenu. Aby bylo možné uživit toto parádní světlo alespoň dvě hodiny, je potřeba pořádný akumulátor. Ten je umístěn na temeni hlavy a při běžeckém poskakování v náročném terénu se mi na hlavě přece jen pohupoval. Nemohu však říci, že by nošení čelovky bylo nepohodlné. Naopak jsem byl překvapen, že se dá v celku bez problémů běhat i s 220 gramy na hlavě.

Magicshine MJ-886 svítivost: 550 lumenů

krytí: IPX4

váha: 220g

napájení: Li-Ion/2x 18650 (integrované)

výdrž max: 2 hodiny

cena: 2 200 Kč

MJ-886 je voděodolná podle standardu IPX4, což znamená, že snese stříkající vodu, takže se s ní nemusíte bát vyběhnout za každého počasí. Přední část čelovky (reflektor) je z hliníku, zadní modul s baterií je z plastu. Zpracování je kvalitní, žádná hračka z tržnice.

Čelovku lze ovládat jedním tlačítkem přímo na reflektoru a také pomocí volitelného dálkového ovládání, které lze připnout například na límec. Tento ovladač obsahuje také indikátor stavu baterie, takže neustále víte, jak jste na tom s výdrží.

Světelné režimy jsou celkem tři. Jsou pevně dané bez možnosti programování a ani světelná čidla nebo automatickou regulaci tu nečekejte. Běhat se dá i na nejslabší režim, při němž by měla plně nabitá čelovka vydržet až 20 hodin.

Na maximální režim se však zvyká velmi rychle a musím říct, že jsem si noční výběhy opravdu užil. Už z dálky jsem viděl zářící oči ostatních obyvatel lesa a dost světla bylo i pro další dva běžce bez baterky.

Součástí balení jsou popruhy i pro upevnění na cyklistickou helmu. Dostatek světla k využití i na kole skutečně přímo vybízí, nejlépe jako doplněk ke světlu připevněnému přímo na kole. S takovým osvětlením se nemusíte bát žádného terénu. Snad jediné, co mi na světle vadilo, byl jeho studený odstín.

Cena čelovky je zhruba 2 200 korun a pokud sháníte intenzivní světlo na kratší výběhy, orientační závody či další noční aktivity, tento model rozhodně stojí za zvážení.