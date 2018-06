TEST: Čelovka Fenix HL21 R3 - zabiják divočáků

Fenix HL21 R3 zvládá tři úrovně svícení plus blikačku. První dvě nejsilnější jsou na běhání skvělé, a to i v náročnějším terénu. Díky digitální regulaci jasu svítí stále konstantně, ať už je baterka čerstvě nabitá, nebo těsně před vybitím. Pokud už opravdu nestačí, přepne se čelovka automaticky na nižší režim. Minimální mód se na běhání už nehodí, ale v případě nouze vás díky tomuto režimu nenechá v úplné tmě ani s téměř mrtvou baterkou. K přepínání režimů slouží jediné tlačítko, vše je jednoduché, intuitivní, žádné složitosti.

Dalekozraká čelovka

Světelný kužel je poměrně zajímavý. Má velmi intenzivní střed, jímž se dá v případě potřeby posvítit mnoho desítek metrů daleko (výrobce uvádí 93 metrů a podle mých pozorování to nebude daleko od pravdy). Kolem zesíleného středu je širší kužel slabšího světla, který osvětluje cestu přímo pod nohama. I přesto je světlo v porovnání s jinými běžeckými čelovkami úzké a zaměřené na svit do dálky. I když jsem to nečekal, mně takové světlo pro noční běhy přírodou naprosto vyhovovalo.

Pokud máte raději mírné, do šířky rozptýlené rovnoměrné světlo, můžete na reflektor nasadit difuzor, který je standardní součástí balení. Pro změnu typu osvětlení pak stačí plastovou destičku jednoduše sklopit či odklopit. Rozptýlené světlo je ideální nablízko, není zdaleka tak intenzivní a je s ním vidět do vzdálenosti zhruba pět až deset metrů.

Fenix HL21 R3 svítivost: 97 lumenů krytí: IPX8 dosvit: 93 metrů hmotnost: 58g (bez baterie) napájení: 1xAA maximální výdrž: 2h/5,75h/53h cena: v e-shopech od 799 korun

Mně se lépe běhalo bez difuzoru. Když jsem se během jednoho ze svých nočních výběhů hlubokým lesem náhle ocitnul takřka uprostřed stáda divočáků, byl jsem rád, že jsem silným světlem do dálky dokázal rychle zmapovat nejvolnější únikovou cestu pro svůj následný dvousetmetrový sprint.

Připravena na drsné zacházení

Čelovka by mohla získat přezdívku slečna drsňák. Je zpracována velmi kvalitně z tvrzeného plastu, výrobce uvádí odolnost proti pádu z výšky jeden metr. Díky vodotěsnosti splňující standard IPX-8 si s ní můžete klidně i zaplavat. Jediná část, o kterou bych měl z hlediska odolnosti trochu strach, jsou packy držáku, do kterého se čelovka zacvakává na popruh.

Popruh je zároveň také jediným místem, které by podle mě sneslo vylepšení. To, jak na něm čelovka drží, a mechanismus utahování nejsou úplně dokonalé a občas jsem musel trochu bojovat, než jsem dokázal čelovku na hlavě usadit do stabilní pohodlné pozice.

A jak je to s výdrží? Podle výrobce dokáže jedna tužkovka uživit maximální režim čelovky s 97 lumeny celé dvě hodiny. Já jsem provedl test s čerstvě koupeným článkem GP Recyko 2100 mAh a dostal jsem se zhruba na hodinu a čtvrt. S větší kapacitou a po několika nabíjecích cyklech by tak neměl být problém se k oněm dvěma hodinám přiblížit. Navíc vyměnit jednu AA baterku je opravdu snadné a lze to udělat za úplné tmy během několika vteřin i s čelovkou nasazenou na hlavě. Musím přiznat, že vzít si s sebou do kapsy náhradní tužkovku mi vyhovuje více, než řešit kabely nejrůznějších batery packů upevňovaných na opasek. Delší výdrž nabídne druhý nejsilnější režim se 43 lumeny, který je na běhání stále dostatečný. Fenix s ním vydrží více než pět a půl hodiny.

Jednou z nejlepších vlastností této čelovky je cena. Ta se pohybuje kolem 800 korun a v této cenové relaci se konkurence hledá opravdu špatně. S nasazeným difozurem sice není světla zase tak moc, ale pokud vám vyhovuje užší světlo schopné svítit do dálky a nevadí vám limit výdrže jedné tužkové baterky, myslím, že vás HL21 i díky kvalitnímu zpracování nezklame.