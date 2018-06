TEST: Petzl NAO. Čelovka, která vám čte myšlenky

Petzl NAO od populárního francouzského výrobce je nejvyšší model čelovky z řady Performance. Není sice určena primárně pro běh, nicméně řada dálkových běžců si vybírá právě tento typ. A tito běžci, kteří své čelovce často svěří svůj život ve velmi náročných podmínkách, dobře vědí, proč volí právě ji.

Hned na začátek je potřeba říct, že pokud hledáte čelovku typu "kup a běž", pak vás tato technická vymoženost asi moc nezaujme. Jestli jste ale hračičkové a vše si chcete upravit do nejmenšího detailu, jste na správné adrese. Tuhle svítilnu lze totiž pomocí USB kabelu propojit s počítačem a pomocí specializovaného softwaru ji nastavit zcela podle vašich představ.

Ale vezmeme to postupně. Hned na první pohled si všimnete, že čelovka nemá klasický gumový pásek kolem hlavy. Pásek je pouze v oblasti čela, dál postupně přejde v důvtipný tkaničkový systém (Petzl tomu říká "pásek Zephyr"). Ten má za úkol svítilnu držet na vaší hlavě, zároveň je v něm ale zakomponován box pro Li-Ion akumulátor s kapacitou 2300 mAh. Ten lze z boxu vyjmout a nahradit ho dvěma mikrotužkovými bateriemi (s těmi potom čelovka funguje pouze se sníženým výkonem – tzv. stav nouze). Tkaničkový systém není rozhodně špatný, po delší době ale boční plastové součástky na hlavě přeci jen trochu tlačí a vzhledem k lehce vyšší váze celého systému je třeba ho více přitáhnout.

Pozná, jak moc má svítit

První opravdovou specialitou této čelovky je ovšem systém reaktivního svícení (Reactive Lightning). Velice zjednodušeně se dá říct, že čidlo (na první pohled vypadá jako třetí LEDka nahoře) vyhodnocuje množství okolního světla (jak světla z jiných zdrojů ale především světla ze samotné čelovky, které se odrazí zpět) a podle něj nastavuje výkon. To vše se děje v reálném čase s minimální prodlevou a podle specifikací nastavených v obslužném softwaru.

Hlavní výhodou je samozřejmě úspora energie. Pokud například běžíte zasněženou krajinou a na cestu vám navíc svítí přírodní čelovka jménem Měsíc, nemusíte NAO nijak manuálně přenastavovat, abyste uspořili drahocennou energii akumulátoru. Čelovka to udělá za vás, je schopná v podstatě okamžitě zareagovat na každou drobnou změnu a vy tak máte neustále k dispozici dostatek světla.

Nese to s sebou ovšem i několik drobných nedostatků. Například běh ve skupině, kde jsou svršky ostatních vybaveny množstvím reflexních prvků, nedělá NAO moc dobře. Světlo odražené od reflexního prvku přímo zpátky do čidla totiž vyhodnotí jako nadměrné a svítivost LEDky na chvilku přitlumí. Stejně tak reaguje na poznávací značky automobilů, které jsou velmi reflexní. Matoucí je pro čidlo občas i pára, která vám stoupá od úst, pokud běžíte v mrazivějším počasí. Právě z podobných důvodů není tento režim příliš doporučován pro rychlejší aktivity, jako je například jízda na kole, kde by vás i chvilkové pohasnutí světla mohlo stát v lepším případě jen nepříjemný pád, v tom horším třeba náraz do stromu nebo pád z útesu. Tento reaktivní systém ale můžete úplně vypnout a používat čelovku v obyčejném "hloupém" režimu s konstantním výkonem. Přepnutí lze samozřejmě provést i přímo v terénu, bez počítače.

Perfektně je na tom NAO s výkonem. Výrobce uvádí maximální svítivost 355 lm pro reaktivní režim a 315 lm pro režim standardní. NAO prostě svítí báječně, a to v obou režimech. Navíc, díky již dříve zmíněnému softwaru si vlastnosti světla nastaví každý podle svého gusta a bude tak vyhovovat jak lidem, kteří požadují maximální dosvit, tak i těm (sem se řadím i já) kteří mají raději plynulé a širší světlo. NAO je totiž osazen dvěma LED diodami, kdy jedna je určena pro daleký dosvit a druhá pro svícení do šířky. Systém umožňuje nastavení pro každou zvlášť.

Petzl NAO svítivost: 355 lumenů

dosvit: 108 m

krytí: IPX4

váha: 187g

napájení: li-ion 2300 mAh (nouzově 2x AAA)

výdrž max.: 1,3 h (max)/8 - 14 h (prumer)/50 h (min)

cena: 3 200 korun

S výdrží je to trochu složitější. U konstantního režimu je při nastavení na maximum (ve všech směrech) čelovka schopná svítit jen necelou hodinu. Při nastavení na naprosto dostačující hodnoty pro běh vám pak vydrží svítit asi dvě hodiny. U reaktivního režimu velmi záleží na okolních podmínkách. Při nastavení hodnot tak, aby mi vlastnosti světla vyhovovaly pro běh po lesích a loukách, jsem se dostal někam kolem čtyř až pěti hodin, což je již velmi slušné.

"OS by Petzl"

Dobu výdrže vám navíc vždy dopředu odhadne program, pomocí kterého jednotlivé režimy v počítači nastavujete. Petzl mu říká "OS by Petzl". Můžete ho nainstalovat pod operační systém Windows nebo Mac OS a je postaven na platformě Adobe AIR. Pokud k počítači s nainstalovaným "OS by Petzl" připojíte pouze baterii vašeho světelného ďábla, ihned se zobrazí úroveň nabití. Pokud k baterii připojíte i čelovku, můžete si přes svůj počítač nastavit vše do nejmenších detailů.

Máte na výběr z šesti předdefinovaných profilů, s nimiž si možná spousta uživatelů vystačí. I tak je ale nejzajímavější možnost vytvořit si vlastní profil tak říkajíc "na zelené louce". Systém umožňuje velmi detailní nastavení dle různých specifik, jako je dosvit, šířka světelného kuželu a především výdrž. Do čelovky pak můžete nahrát hned čtyři režimy, mezi nimiž můžete přepínat přímo v terénu pomocí jediného ovládacího prvku, jakéhosi polootočného přepínače (jehož přesnou funkci můžete modifikovat také). Ovládání programu "OS by Petzl" je vcelku intuitivní a po chvilce oťukávání si s nastavením jistě snadno poradíte.

Petzl NAO není zcela jistě tou nejvýhodnější volbou pro každého. Přece jen, při ceně převyšující tři tisíce korun se mi jeví jako vhodná spíše pro běžce, kteří jsou si jistí, že plně využijí její nadstandardní možnosti nastavení, stejně tak jako její velmi vysokou výkonnost. Pokud běháte pouze po nejbližším parku, je pro vás Nao zbytečným luxusem a bude vám stačit čelovka za polovinu ceny. Pokud naopak hledáte zdroj světla pro ultra traily, noční orientační závody nebo jste zkrátka fanoušek technických hraček, je pro vás NAO skvělou volbou.

Druhý pohled Petzl NAO je unikátní čelovka, která umí něco, co ostatní neumí. Systém Reactive Lighting funguje tak, jako by vám čelovka četla myšlenky. Perfektně reaguje na okolní osvětlení, světlost povrchu, po němž běžíte, ale především na to, kam koukáte (tedy kam s čelovkou svítíte). Pokud sledujete cestu pod nohama, svítí široké rozptýlené světlo, jakmile zvednete hlavu, abyste se podívali do dálky, čelovka okamžitě přepne na dálkové světlo a rozčísne krajinu intenzivním světlem mnoho metrů před vámi. Tato vlastnost mě neuvěřitelně bavila. Čelovka reaguje bez jakéhokoliv zpoždění a většinou přesně tak, jak potřebujete. A i když světlo není tak oslňující, jako u některých jiných čelovek, které jsme testovali, na nedostatek světla jsem si rozhodně nemohl stěžovat. Ve specifikaci udávaných 355 lumenů jsme sice nemohli ověřit luxmetrem, ale vzhledem k porovnání s ostatními čelovkami soudím, že tento údaj (na rozdíl od některých jiných čelovek) nebude daleko od pravdy. Přestože čelovka vypadá robustně, její hmotnost 187 gramů není nijak závratná a i díky tomu sedí na hlavě skvěle. Systém provázků se navíc utahuje pohodlněji než klasické pružné gumové pásky. Na všech mých zhruba hodinových nočních výbězích mi seděla na hlavně skvěle, nepadala a na rozdíl od Petra mě ani nikde netlačila. Petzl NAO asi není čelovka pro každého. Někoho může odradit vysoká cena, někdo se zase obává jakéhokoliv nastavování navíc v softwaru, který není k dispozici v češtině. Pokud jste ale techničtí nadšenci, kteří se nespokojí jen tak s něčím a kteří ocení možnost detailního nastavení nejrůznějších parametrů a profilů v počítači, tato čelovka se vám bohatě odmění. Stojí sice tolik co kvalitní běžecké boty, což je o dost více než všechny ostatní čelovky, které jsme dosud testovali, ale pokud běháte v noci často a dostanete se i na nějaké závody běhané přes noc, litovat nebudete. Filip Marvan

