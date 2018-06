TEST: Camelbak Ultra LR je vesta, která s vámi splyne

Camelbak Ultra LR je velmi důmyslně propracovanou hydratační vestou bez zbytečností, s velmi dobrým komfortem nošení, menším prostorem pro umístění náhradního vybavení a velmi dobrou prodyšností.

Batoh jsem vyzkoušel "na ostro" na Králickém Sněžníku, kde bylo při závodě nádherné počasí, takže jsem si řekl, že mé dvě dvoudecilitrové lahvičky nebudou na desetikilometrové úseky mezi občerstvovačkami stačit. Zároveň mi připadlo hloupé tahat s sebou prázdný dvacetilitrový batoh s třílitrovým hydrovakem uvnitř: Camelbak Ultra se hodil úplně dokonale.

Verze modelového roku 2014 od camelu je na našem trhu novinkou. Již na první pohled musí být zkušenému oku jasné, že tohle je vesta na rychlé závody. Hydrovak má pro dobrou stabilitu (hlavně v terénu) nezvykle usazený v oblasti beder, záda zůstávají až na nutné popruhy s lehkou prodyšnou síťovinou odkrytá. V přední části ramenních popruhů jsou velké meshové elastické kapsy s elastickým stahováním pro lahve s pitím. Vejde se do nich i lahev na litr a půl, ale stabilita pak bere za své, je tedy dobré použít klasické bidony, lahve do maximálně 0,7 litru, nebo gelové lahve. Na zádech v oblasti nad hydrovakem je už jen menší kapsa na nezbytnosti, do které se vejde maximálně šustka a tenoulinké kalhoty, pár gelů a nic moc navíc.

Výše uvedený stručný popis vzbuzuje mraky otázek. Proč si něco takového pořizovat? Vak na vodu se dá sehnat snad jen originál, kvůli "divnému" umístění v oblasti beder a ne přes záda, jak jsme zvyklí, malé odkládací prostory…

Vak při běhu neskáče, neruší

Odpovědi jsou ale jasné. Začněme bederním vakem. Po testu musím konstatovat: prostě bomba! Už jsem toho naběhal relativně dost. S klasickým běžeckým batohem, ale i se Salomon Advanced Skin na dvanáct litrů s dvoulitrovým vakem. Salomony jsou super a nemám výtku, ale pokud ony byly super, Camel je jednoduše boží. Dvoulitrový hydrovak je totiž uložen u středu těla (těžiště), takže ho necítíte a dvě kila tekutin navíc nejsou nikterak cítit. Navíc je díky ramenním popruhům zajištěna stabilita u těla, tahle hydratační vesta tedy neumožňuje na rozdíl od hydratačních pásů skákání vodní zásobárny u pasu.

Klady a zápory Plusy: univerzální velikost

kvalitní hydrovak

perfektní usazení na těle

kapsy na bidony popruzích

nepromokavé kapsy na popruzích

píšťalka součástí vesty Mínusy: menší objem v části „baťůžku”

riziko, že se do suchého zipu dostane tkanina oblečení a poničí se

absence systému uchycení holí

Umístění vody v oblasti beder má vliv i na stabilitu v těžším terénu, na rozdíl od některých batohů nerozhazuje rovnováhu v technicky náročných sebězích.

Malé objemy odkládacích kapes jsou možná trochu limitující, ale na druhou stranu, jedná se o vestu pro rychlonožky, kteří potřebují něco k pití, maximálně lehkou výbavu pro horší počasí a další maličkosti, pro které má vesta připravenou zadní kapsu (největší kapsa vesty), pak dvě přední na popruzích, do nichž lze vměstnat větší lahev, a pak ještě na dvě kapsy na suchý zip, které, jak jsem zjistil při závodu, opravdu nepropouští pot a vodu, a tak jsem se mohl přestat strachovat o telefon uložený v jedné kapse a hroznové cukry v kapse druhé. Oboje zůstalo suché (OK, telefon byl ze zvyku v igeliťáku).

Na horský maraton, případně ultra do asi 60 až 80 kilometrů, by měl dvoulitrový vak stačit, takže lze do předních kapes na pití uložit spoustu potřebných věcí, na které by jinak nezbylo místo vzadu.

Zadní část Camelbaku je jasná – do kapsy se vejdou ponožky, větrovka, kalhoty nebo jiné věci do maximálního objemu asi pěti jablek (to je pak kapsa hodně napěchovaná, tři jablka jsou lepší).

Překvapí však, že po odkrytí sekce, kde se schovává bederní vak na vodu, je ještě vnitřní kapsa (také nepromokavá), která je jako dělaná na nošení dokladů, klíčků od auta a peněz.

Chybět vám mohou horizontální kapsičky na bederním popruhu. Mně osobně chyběly, nicméně jsem zjistil, že zbytečně, díky kapsám na popruzích vpředu lze v podstatě pokrýt veškeré potřeby, můžete v nich syslit energetické gely, mobil, navigaci, zkrátka cokoliv na závody od 20 kilometrů dál.

Díky absenci kapsiček vesta běžcovo tělo ideálně obepíná a nehne se ani při technických sebězích. Při upíjení obsahu hydrovaku se znatelně uvolňuje sevření, ale to se dá kompenzovat rychlým zatažením stahováků na bocích.

Vesta má univerzální velikost. Ramenní popruhy se dají nastavit, ale je třeba to udělat ještě před startem. Nastavení se dělá plynule pomocí suchého zipu na popruzích, který se vsouvá do šachet k tomu určených na zadní části vesty.

Mám ale i malou výtku. K okraji tohoto posuvného systému to chce dát tak dva až tři centimetry přechodku bez suchého zipu, protože se mi do této "šachty" překvapivě dostalo relativně upnuté triko a v této části trika udělal suchý zip s technickou tkaninou své. Stane se, nicméně by se to dalo vyřešit mírnou úpravou designu.

Druhý nedostatek, který jsem vypozoroval, je, že by na vestě mohly být úchytky se stahovákem pro běžecké hole. Vzhledem k tomu, že by se vesta hodila velmi dobře do výbavy vyznavačů skyrunningu, stálo by toto rozšíření za úvahu. Tedy – hole se tam dát dají, ale většina teleskopických se pak klátí a lítá sem tam, bez problémů mohou být jedině hole skládací podobného typu, které dělá například BlackDiamond.

Picí hadička má dvě cesty

Přívodní hadička od vaku může být vedena dvěma způsoby. Buďto spodem, pod rukou, kdy se pak hadice upne do držáků na popruzích a pítko vám kouká vedle obličeje, což je pohodlné. Proti tomu u mě hovořilo jen to, že mi hadice pod rukou mírně vadila a nemohl jsem najít vhodnou úroveň dotažení. Proto jsem ji uchytil podél ramenního popruhu, protáhl poutkem a uchytil do pacek na popruhu a pítko koukalo dolů. Na pití to nebyla úplně ideální poloha, ale stačilo za běhu vycvaknout dolní úchyt, ohnout a tahat vodu.

Výborný je picí systém a pojistka. Velmi jednoduché a účinné, propustnost je tak akorát. Člověk se napije a nemusí extra tahat, zároveň se nezahltíte tekutinou. Prostě vymakané. Trochu mě zaskočilo, že nástavec na pusu mi jednou v závodě zůstal mezi zuby – díky vodě a potu se trochu začal pohybovat a pak vyskočil. Možná by to chtělo udělat pojistku proti náhodnému sundání.

Popisovat plnění nebo čištění hydrovaku samotného asi u produktu Camelbak nemá moc smysl. Jejich hydrovaky s pevným širokým hrdlem, které umožňuje rychlé plnění a pak i pohodlné čištění, už většina sportovců z různých odvětví zná.

Ideální na běhy, kdy nepotřebujete uložit moc výbavy

Vestu využijete především ve dvou ohledech. Při trénincích ve stálém počasí, kdy není třeba brát s sebou na trať moc věcí. Mluvím o trénincích nad 90 minut.

S vestou bych asi neběžel ultra závody konající se od podzimu do jara, které se jdou jak v noci, tak přes den a kdy jsou velké rozdíly teplot, což vyžaduje další oblečení v batohu, na které by zde nebylo místo. Navíc hydrovak není zvenku izolován, voda by proto mohla zamrznout. Na takové podniky jsou zkrátka jiné vesty a batohy.

Vesta umožňuje zachovat plný rozsah pohybu a nijak neomezuje, voda nežbluňká, neposkakuje. Kdybych nesrkal vodu s citrónem a colou, asi bych o ní na zádech ani nevěděl.

Finální verdikt? Ano, ano, ano. Vesta je téměř dokonalá parťačka na trailové tréninky, běhání po horách, závodění, ale je potřeba mít v hlavě srovnáno, jakou výbavu na takovéhle podniky preferujeme.