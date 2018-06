Halti Ivalo je běžcův severský parťák pro sychravé večery

Ivalo je přesně tím typem bundy, kterou byste chtěli mít stále při ruce. Je vyrobena laminátu o dvou a půl vrstvách, který nese obchodní označení DrymaxX. Dosahuje na jednu stranu obdivuhodných hodnot prodyšnosti (25 000 g/m²/24h) a vodního sloupce (10 000 mm), ale na stranu druhou příjemně nízké hmotnosti (280 gramů včetně transportního vaku) a dobré skladnosti (dá se zmačkat do velmi malého balíčku).

Její použití je skoro univerzální. Můžete si ji pro případ přibalit do batůžku nebo ji běžně používat jako třetí vrstvu při běhání v nižších teplotách. Na první možnost výrobce pamatoval a k bundě přidal transportní pytlíček, do něhož lze bundu pohodlně složit, a ochránit tak před mechanickým poškozením. Možná by stálo za to domyslet ještě úchytný systém, který by brašničku umožnil připnout jako ledvinku nebo batůžek.

Konstrukčně lze bundě vytknout máloco. Byť je materiál ze své podstaty velice slabý a náchylný na mechanické poškození (výrobce třeba přímo nedoporučuje brát si na bundu batoh nebo ji jakkoliv jinak namáhat "šoupavými" pohyby), vše ostatní je vyvedeno pevně a kvalitně. Švy jsou důsledně podlepeny, zipy na kapsách jsou ve vodotěsném provedení.

Kapsy jsou celkem tři, nadprůměrně velké, dvě ve spodní části, jedna náprsní. Jedna strana vnitřku kapsy je vždy z "odhaleného" drymaxu a rozhodně bych do nich při běhu neschovával třeba klíče. Telefon nebo tyčinka je však mechanicky určitě nepoškodí.

Všechny zipy a stahovací tkaničky jsou vybaveny velkými plastovými ovládacími čudlíky a držátky, takže obsluha bundy je snadná i v rukavicích. Rozporuplným doplňkem je integrovaná kapuce, která sice díky integrálnímu začlenění ke zbytku bundy nepropustí opravdu ani kapku vody, nicméně v suchých dnech spíše otravuje. Kvůli ní má totiž límec dost specifický tvar, a když nejste zapnutí až ke krku, celé to vypadá prazvláštně. Ale je to jen estetický detail, který nemá sebemenší vliv na funkci. Kladně hodnotím rovněž provedení suchých zipů (stahování rukávů, překryv hlavního zipu), které působí velmi bytelně.

Zamrzí skoro úplný nedostatek bezpečnostních reflexních prvků. Zvolíte-li černé provedení, budete v sychravých a tmavých podzimních dnech a večerech (pro které by měla být bunda tohoto typu především určena) de facto neviditelní. Reflexní loga DynamaxX, Halti a frajerské olemování zipu náprsní kapsy za dostatečnou ochranu před zběsilým řidičem přijíždějícím zezadu rozhodně nepovažuji.

Jinak však nemám Ivalu za půl roku pravidelného používání co vytknout. Nevydává nijak otravně hlasitý šustivý zvuk, střihově sedí výborně, při běhu nikde nic neškrtí, neplandá, nepřekáží. Prodyšná je tak, jak výrobce slibuje, a při zachování správného vrstvení nehrozí koupel ve vlastním potu. K dobrému odvětrávání pomáhají kromě materiálu ještě průduchy v podpaždí. Po delším výkonu je bunda zevnitř sice zlehka vlhká, ale stačí půlhodinka přehození přes židli a je připravena pro další použití.

I přes poměrně vysokou cenu, která v leckterých obchodech atakuje pětitisícovou hranici, bych ji všem nadšeným běžcům bez váhání doporučil jako parťáka, na něhož se lze spolehnout. Už jen to, že výrobce na rozdíl od dost značné části konkurence sebevědomě a exaktně uvádí hodnoty prodyšnosti a vodního sloupce, na něž se lze spolehnout, je signálem o dobře odvedené práci.