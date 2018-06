Kolik prstů vidíte? Aneb na mlžení brýlí zabírá glycerínové mýdlo

„Slzení se zvyšuje, pokud se dostaneme do prostředí, kde proudí vzduch, ke klimatizaci, do průvanu. Při aktivním sportu se člověk proudění vzduchu de facto nemůže vyhnout,“ říká Lucie Valešová, primářka pražské oční kliniky DuoVize. Pokud nosíme kontaktní čočky, může být slzení o to nepříjemnější, protože nadbytek slz čočku zakalí a trvá delší dobu, než oko „rozmrkáme“. Zvyšuje se též riziko podráždění, zarudnutí a pocitu suchého oka.



„Jako první pomoc bych doporučila umělé slzy, koupit se dají v lékárně nebo třeba na oční klinice. Prodávají se bez předpisu. Svlažují oko rovnoměrně a vytvářejí pocit pohodlí a lepšího vidění,“ doporučuje lékařka. Na rozdíl od běžných kapek se umělé slzy hodí i pro nositele čoček – dlouhodobě oko totiž zvlhčují, podobně jako roztok. Pokud se z výběhu často vracíte s červenýma očima, řekněte si v lékárně o kapky přímo na tento problém – už pár minut po jejich aplikaci se červené žilky zatáhnou a „krvavé“ oko se zklidní.

Brýle v pohybu: bolest hlavy a mlha na každém kroku

Tipy na odmlžení brýlí Brýle napřed dokonale odmastěte – pomůže speciální čisticí prostředek, ale třeba i obyčejné glycerínové mýdlo (glycerín či glycerol zabraňuje zamlžování).

V každé optice seženete sprej proti mlžení brýlí – ty „vymakanější“ fungují na bázi nanotechnologie a kromě mlhy zabrání i usazování nečistot. Vyrábějí je i některé kosmetické značky. (Osvědčené jsou spreje Scott, Optifog nebo Avon.)

Přečtěte si příbalový leták – některé spreje vykazují sníženou účinnost na sklech s antireflexní úpravou.

Babská rada zní potřít skla zubní pastou a rozleštit. Tento trik zabírá, ale nezkoušejte ho na skla s antireflexní úpravou, kterou byste si tak mohli nadobro zničit. Podobným (a šetrnějším) trikem je pomazat skla šamponem na vlasy nebo sprchovým gelem, opláchnout a nechat uschnout.

Problémy při pohybu mají ale i „brýlovci“, a to včetně těch, kteří v běžném životě na brýle nedají dopustit. Při pohybu se čočka brýlí hýbe, proto nám před očima více či méně opticky poskakuje celé zorné pole. To může způsobit spoustu problémů od pouhého snížení komfortu až po bolest hlavy, přetrvávající ještě hodiny po běhu. Řešením mohou být speciální sportovní brýle, které pevně drží, ale též vsazení dioptrických čoček do našich oblíbených (a třeba již vyzkoušených) sportovních brýlí.

Další malou nepříjemností, která dokáže nadělat pořádnou paseku, je mlžení brýlí. Kromě toho, že je přinejmenším nepříjemné, znatelně zhoršuje vidění. Stačí se na okamžik zastavit a horký vzduch z obličeje spolu se studeným z okolí udělá své. „Existuje spousta triků na odmlžení brýlí jako speciální vrstvy na povrchu brýlí, speciální spreje a hadříky,“ shrnuje lékařka. Žádný z nich neřeší problém dokonale, ale vidění v brýlích při výkyvech teplot podstatně zlepšují. Pokud se brýlí nechcete vzdát, ale zároveň byste rádi vystoupili z mlhy, vyzkoušejte třeba některý z triků, které jsou shrnuty v boxu vpravo.



Čočky: podceňovat hygienu se nevyplácí

Kontaktní čočky jsou oblíbeným řešením oční vady nejednoho sportovce. A to i v případě, že jsou nám někdy na studeném vzduchu nepohodlné a občas i nepříjemně řežou do oka. Problém většinou vyřeší kapky nebo dočasné vyjmutí čoček. Lékařka ale důrazně varuje před lehkovážností, se kterou s nimi někdy zacházíme. (Malá sonda do svědomí krátkozrakých: kdo z vás někdy trochu neprotáhl dobu nošení nebo nepoužil dvakrát po sobě použitý roztok?)



„Je nezbytné striktně dodržovat hygienu, předepsanou dobu nošení čoček, dobu trvanlivosti roztoku a intervaly výměny pouzdra, pravidelně chodit na kontroly k lékaři, všeobecně dodržovat všechna pravidla při nákupu, nasazování, nošení i vyjmutí kontaktních čoček,“ vypočítává Valešová.



Z rozsáhlého průzkumu očních klinik DuoVize a NeoVize vyplynulo, že nějaké zdravotní potíže s očima už zakusilo více než 60 procent uživatelů kontaktních čoček. Může to být jen podráždění či zarudnutí, ale i o dost závažnější problém: „Varovným signálem kromě zánětu spojivek nebo zánětu rohovky je i zhoršené vidění, zarudnutí očí, pocit řezání, pálení v oku nebo zhrubnutí víček. Zánět může skončit i velmi nebezpečným vředem rohovky, který může mít za následek vážné trvalé poškození zraku. Kontaktní čočky jsou skvělým vynálezem, ale je opravdu velmi důležité striktně dodržovat pravidla,“ zdůrazňuje Valešová.

Svobodný pohyb bez brýlí

Pro někoho možná nejvýhodnějším řešením je se potřebných zrakových pomůcek zbavit a řešit dioptrickou vadu operací. „Sportovci obecně velmi často upřednostňují řešení dioptrické vady do dálky laserovou operaci i ve věku, kdy již stejně budou potřebovat brýle do blízka. Přesto preferují, aby při sportu viděli dobře bez brýlí,“ říká lékařka.

Laserové odstranění krátkozrakosti je dnes už zákrokem, pro který je slovo „operace“ možná až příliš silné. Na nešetrné odřezávání rohovky, které bylo běžné v minulosti, můžeme na moderně vybavených klinikách zapomenout. Pokud se rozhodneme odhodit starosti s nepohodlím, mlžením brýlí či červenýma a suchýma očima z kontaktních čoček, měli bychom si především vybrat kvalitní kliniku, kde podstoupíme důkladná vyšetření, která ukážou, jaký typ zákroku je pro nás vhodný, a zda vůbec.



„Nejmodernější laserové metody jsou velmi šetrné a pacienti se díky tomu brzy vracejí ke svým činnostem. Hned po operaci vidí lépe než před zákrokem a během několika hodin se jejich zrak stabilizuje natolik, že se mohou dívat na televizi nebo pracovat na počítači. Druhý den po zákroku už většina lidí vidí velice pohodlně. O týden později je již možné sportovat včetně plavání, ženy se mohou líčit. Po zákroku tak lidem odpadají i starosti, jako péče o čočky či výběr správných brýlí,“ vysvětluje lékařka.



Pro ty, kteří nad operací stále váhají, jsou moderní metody dalším důvodem pro. My ostatní, kteří máme (ač neopodstatněné) noční můry z laserového paprsku „vypalujícího“ oko, se budeme dál mořit s čočkami a brýlemi. Nutno dodat, že oční vada není vážná nemoc, a s pomocí vhodných optických pomůcek a několika málo „vychytávek“ se dá zvládnout i při velmi aktivním stylu života.