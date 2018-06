Pro bramboru do Brna aneb jak jsem začala zase závodit

Tak je to tady, konečně jsem se směla postavit na start závodu a zjistit, co si tělo zvládlo zapamatovat z dob před pauzou a co budu muset nadřít zpět. A to, že jsem v tom nebyla sama dokazuje velká fotogalerie, ve které se můžete najít třeba i vy.



Zvětšit fotografii Nevidím, neslyším, už jen pár metrů a pípne cílová brána. | foto: Marek Odstrčilík, Rungo.cz