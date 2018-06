Jak dýchat a jak se zbavit brnění prstů: odpovídáme na vaše dotazy

Správné dýchání

Dotaz: Dobrý den Vítku, začal jsem běhat, ale nemohu najít správný styl dýchání. Někdo mi říká: krátké nádechy a dlouhý výdech, nebo jen nádech a výdech. Jak by to mělo tedy být? Děkuji, Ondřej

Odpověď: Ondro, mně osobně se nejvíce osvědčilo snažit se dýchání řešit co nejméně a nechat na tělu, ať si najde svůj správný rytmus samo (pomoci může třeba i běh s hudbou, která dech zvukově odstřihne). Konkrétní doporučení ohledně rytmu bohužel dát nemůžu, protože bude velmi individuální. Já například dýchám přesně opačně, než ti kolegové doporučovali - dělám dlouhý nádech a krátký intenzivní výdech.

Důležité je ale nedýchat povrchně, o tom napsala článek naše fyzioterapeutka Kateřina Honová Jak dýchat a vyhnout se píchání v boku.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Brnění prstů v botách i tretrách

Dotaz: Dobrý den, mám problém s brněním prstů v botách Brooks Ravenna 7. Dnes jsem v nich prvně běžel a cítil jsem náznaky brnění, i když opravdu jen minimální. Podobně je tomu i v cyklo- tretrách, v nich je však brnění mnohonásobně větší. Neznáte příčinu problému? Oboje boty jsou úplně nové. Díky, Přemysl (otázka upravena poradcem)

Odpověď: Ahoj, takhle na dálku příčinu těžko odhadnout, ale nejpravděpodobněji by jí mohlo být, že jsou boty trochu užší, než by bylo potřeba. Vyzkoušej se v nich ještě proběhnout s hodně povolenými tkaničkami ve střední části, nebo vyzkoušej některý z jiných typů úvazů (viz tenhle článek). Další možnost je vyndat z boty vnitřní vložku a běhat úplně bez ní (botě ani chodidlu by to nemělo nijak ublížit), případně použít extra tenkou vložku, například ze závodních bot.

Pronace mi deformuje botu. I když je obuv pronační

Dotaz: Dobrý den, Vítku, můžete mi poradit s výběrem bot? Mám 93 kilogramů při výšce 185 centimetrů, je mi 40 let. Běhám nepravidelně zhruba rok, s přestávkami, výběhy jsou dlouhé do 12 kilometrů. Deset kilometrů zvládnu do 50 minut a chci zkusit postupně zrychlit na 40. Loni v srpnu jsem byl před koupí bot na analýze běhu, kde se potvrdilo, že mám pronační došlap. Zajímavé je, že o dost více levou nohou. Nohu mám širokou, proto jsem volil boty Mizuno Paradox 1, doporučeny mi byly, myslím, connecty. Mizuna byla skvělá, ale levá bota se velmi rychle zdeformovala podle pronace. Kvůli šířce jsem vyzkoušel neutrální Altra Olympus 1,5. Pro širokou nohu úžasný tvar, velmi pohodlné. Přestože byly neutrální, oproti paradoxům se mi boty nijak výrazně nezdeformovaly. Ale asi po osmi měsících mě čím dál více začala bolet Achillova šlacha. I při chůzi. Zkusil jsem znovu paradoxy a bolest ustala. Jak si tedy vybírat boty? Jaké boty pro těžkého běžce s širokou nohou a pronací? Mám pronaci vůbec řešit? Velmi se mi líbí hoka, ale pro mou váhu a šířku chodidla si podle recenzí nejsem jistý. Děkuji, Michal

Odpověď: Ahoj Michale, začnu problémy s Achillovou šlachou. Altra dělá boty s nulovým dropem. To znamená, že pata je ve stejné úrovni jako špička, tím pádem v takové botě Achillovu šlachu zatěžuješ mnohem více než například v botách značky Paradox, které mají patu o jeden centimetr výš. Pokud s tím máš problém, bojím se, že v tuto chvíli můžeš altry z výběru vyřadit. Zkusil bych ale zajít za fyzioterapeutem, který by ti poradil jak postupovat, aby si Achillovy šlachy na nulový profil zvykly.

Co se týče hoky, při tvé hmotnosti bych se bál, že bude stejně jako u značky Mizuno docházet k rychlé deformaci tlumicí pěny, protože v nabídce téhle značky v tuhle chvíli není jediný solidní pronační model (to se ovšem změní s jarní kolekcí, takže pokud úplně nechvátáš, můžeš počkat do února na novou Gaviotu, která bude super).

Z jiných značek můžu doporučit ještě Brooks Transcend, Nike Structure nebo Asics GT-3000, které mají širší svršek a stabilnější konstrukci.