Boty vybírejte podle váhy, snížíte tím riziko zranění

Boty si vybíráme většinou podle toho, jak se nám sedí na noze při obutí, jak se nám líbí jejich vzhled nebo podle typu došlapu. Nedávno uveřejněná studie vědců z Jižní Austrálie ale ukazuje, že bychom neměli podceňovat ani výběr bot podle toho, kolik vážíme.

Studie sledovala celkem 61 trénovaných běžců (tedy ne úplných začátečníků) po dobu zhruba půl roku. Ukázalo se, že běžci, kteří váží více než 85 kilogramů a běhají ve velmi lehkých, minimalistických a málo odtlumených botách, mají více než třikrát vyšší riziko zranění než běžci běhající v klasických (tedy více odtlumených) botách. Na druhou stranu u běžců s vahou pod 71 kilogramů se žádné zvýšení rizika zranění při běhání v minimalistických botách neprojevilo.

Studie sice nebyla provedena na příliš velkém vzorku běžců, přesto její závěry dávají smysl. Hmotnost má vliv na velikost zátěže kloubů, svalů a šlach na nohou při každém kroku. A pokud je vaše hmotnost přeci jen trochu vyšší, nebojte se pomoci si vhodnou obuví.

Žena doběhla závod na 100 mil jen devět vteřin před uzavřením

Pokud jste někdy navštívili některý ze závodů, které pořádá RUNGO.cz, možná vám to bude něco připomínat. Právě na těchto závodech vždy fandíme až do posledního běžce a tomu úplně poslednímu tleskáme snad úplně nejvíc. Ten poslední totiž často překoná největší nástrahy a „protrpí“ na trati možná úplně nejvíc ze všech. A přesto se nevzdá, zvládne překonat sám sebe a doběhne až do cílové rovinky.

Něco podobného zažila Karen Bonnett-Natrajová na slavném závodě Western States Endurance Run, který měří 100 mil (161 kilometrů), když dorazila do cíle jako poslední jen devět vteřin před oficiálním ukončením závodu a uzavřením tratě. Jen si to představte, závod na 161 kilometrů, který běžíte 30 hodin a nakonec rozhodne pouhých a nejdůležitějších devět vteřin. Klobouk dolů před odvahou nevzdat to a vůlí dotáhnout závod přes všechnu bolest až do konce.

Trailer na film o Bostonském maratonu

A na závěr tu pro vás mám trailer z jednoho z největších filmů s běžeckou tématikou, který se pomalu blíží do kin. Film Stronger vypráví příběh Jeffa Baumana (hraje ho Jake Gyllenhaal), který při bombovém útoku na Bostonský maraton přišel o obě nohy. Film je natočen podle jeho autobiografické knihy.