TEST: boty Puma Faas 300. Šelmy pro vaše nohy

Nový materiál použitý na podešev je o čtvrtinu lehčí než u předchozí generace, takže se hmotnost testované boty dostala na 242 gramů (v případě pánské boty velikosti 10,5 - US).

Faas 300 jsou lehké tempové boty určené pro rychlejší tréningy a závody s nižší úrovní tlumení, vyšší mírou odezvy a dynamiky odrazu. Rozdíl mezi patou a špičkou je 8 milimetrů. V přední části jsou trochu užší, což může někomu dělat problém, nicméně po zaběhnutí bot během prvních 50 kilometrů povolí, jsou měkké a krásně obepínají nohu. Oproti objemovkám je zde ale opravdu méně místa na prsty, ale co bychom pro lepší čas na závodě neobětovali?

Podešev je na první vyzkoušení celkem pevná a tvrdá, ale po krátkém běhu se ukáže, že krásně tlumí, ale zároveň nechává dobrou odezvu od povrchu. Tvrdost podešve je relativní, jelikož v terénu ucítíte každý klacík a kamínek. Není to ale nic, co by bolelo. Zkrátka, je to bota na rovný povrch.

Musím pochválit stabilitu. Podešve není po stranách zbytečně moc, ale bota je i tak stabilní.

Na pevném podkladu pevně drží a napomáhá odrazu. Budete se v ní cítit jistě. Zato na lesních a polních cestách to bude při odrazu trochu prokluzovat. Mokrý asfalt není problém, ale tam už rozdíly oproti konkurenci nejsou takové – alespoň co se přilnavosti k mokrému povrchu týká.

Design je velmi povedený. Čím déle boty používám, tím více se mi líbí. Letošním běžeckým kolekcím očividně vládne modrá, která je u těchto bot doplněna agresivnější oranžovou – a ta dravost.

Svršek boty je z hustšího meshového materiálu (síťoviny), ale i tak lze v tenčích ponožkách (nebo bez nich) cítit, jak boty větrají. Je otázkou, jak stačí odvádět pot a větrat v teplejších měsících. Odvětrávání trochu překáží lepená struktura přes přední část boty na nártu, na druhou stranu je díky tomu bota pevnější a lépe drží nohu.

Potěší, že nečistoty se z povrchu boty dají celkem dobře odstranit. Ať se jedná o prach z lesních cest, nebo zaschlé bláto, jde to krásně smýt. Boty pak velmi rychle schnou.

Plusy a minusy Klady: cena

hmotnost

prodyšnost

přilnavost za sucha

stabilita

lepené švy Zápory: užší špička boty

ne úplně vhodné pro těžší běžce



K dnešku mám na botách něco kolem 180 kilometrů. Jsou příjemné a rychlé, určitě se hodí na cokoliv do půlmaratonu, zkušenějším běžcům, co chtějí zlomit osobák v maratonu, sednou také.

Samozřejmě to ale nejsou boty pro každého. Vyšším váhovým kategoriím bych raději doporučil boty s větší mírou tlumení (přeci jen jsou to boty na asfalt). Faas 300 jsou z mého pohledu určeny pro lehkého až středně těžkého běžce. Pro vyšší váhovou kategorii bych nejspíše doporučil Faas 600 nebo 1000. Tam je jiný i drop, ale více tlumí.

Abych pořád nechválil, musím zmínit, že mi botky dělají malý puchýř na pravém malíčku, ale to je dáno spíše asymetrií stylu běhu a také tím, že mají užší špičku – nebo spíše já mám špičku nohy širší než jiní běžci. Naproti tomu je zde ale výhoda v tom, že jsou použity lepené švy, a tak se nemusíte bát tření o šitý lem v botě, což může být při důležitém závodě rozhodující faktor ovlivňující výkon.

Obecně ale boty chválím. Paradoxně jsem Pumy obecně přecházel bez povšimnutí, jelikož vyloženě běžeckých speciálek s touto značkou na skladě moc není.

Vzato kolem a kolem, Faas 300 v3 jsou boty pro rychlé běhy nebo tempové tréningy, kdy se můžete soustředit jen na výkon a styl běhu bez přemýšlení, co vás kde dnes bolí na noze. Tyhle boty vám dají prostor dostat ze sebe maximum.

Shrnu-li mé testování, musím napsat, že se jedná o velmi konkurenceschopné závodky, respektive tempovky, jsou srovnatelné a v některých ohledech i pro mou nohu lepší než konkurenční a dají se sehnat již kolem 2 300 korun, což je pro většinu velkých značek spíše výprodejová cena. Jsem rád, že je mám v botníku, ale musím podotknout, že se nejedná o univerzálky, ve kterých odběháte prakticky cokoliv. Ne, že by to nešlo, ale přece jen, i nohy potřebují občas vydechnout a dostat prostor při pomalejších dlouhých bězích, při nichž se v těchhle "kočkách" budete nudit.