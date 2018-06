SOUTĚŽ: Známe výherce novinky značky Nike

Výherci soutěže O soutěž jste projevili velký zájem a to nás moc potěšilo. Stejně jako vaše vzkazy redakci, které jste posílali se soutěžní odpovědí. Taktéž jste projevili soutěživého ducha, neboť naprostá většina soutěžících odpověděla správně a to přímo 589 lidí. Někteří tipovali barvu trika, jež měl na sobě běžec na fotce nad soutěžní otázkou, nebo tipovali barvu triček, jež jako doplňkový servis pro běžce prodává e-shop Top4running.cz, což byl samozřejmě chyták. Vltava Run pro svůj závod a své závodníky nachystal jediné triko a to oranžové. Ze správných odpovědí jsme vybrali jednoho muže a jednu ženu, kteří získávají novinku od značky Nike, LunarEpic Flyknit 2. Jsou to Katka Haboňová a Stanislav Machalík. Ozveme se jim na e-mail. Gratulujeme!