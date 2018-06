Sháníte boty na běh? Poradíme vám, jak se v nich vyznat

Zdolá-li první metu a přesvědčí-li je, proč jsou dosavadní univerzální traktory běhu neschopné a pro běhu chtivou nožku nedůstojné, odebírá se běžec s nadšením do sportovního obchodu, kterýžto pro něj představuje metu druhou, nabídkovou džungli. Není-li po ruce skutečně znalý prodavač, tvrdší povahy zaskočené nepřeberným množstvím značek a typů bot "googlí" do vyčerpání baterie svých mobilních přístrojů, labilnější jedinci se pak zhrzeně choulí na lavičkách přilehlých parků a čekají na běžce s ladným pohybem gazely, aby jej pak sledovali až do úplného zastavení a zjistili, co že to má za "vychytávku" na nohách.

Druhy běžecké obuvi Minimalistická: bez sklonu mezi patou a špičkou, minimální tlumení

Silniční objemová: pro dlouhé běhy na pevném povrchu

Silniční tempová: pro tempový trénink či závod na pevném povrchu

Silniční závodní: pro závod na pevném povrchu

Krosová: pro běh v terénu

Tretry: pouze na atletický stadion

Pohodlí

Jdu-li si vybrat novou běžeckou botu, dám hlavně na pocit. Každá noha je jiná a i v rámci jednoho výrobce se střihy obuvi mohou lišit. Vybírám si tedy tu botu, v níž mi od prvního okamžiku nic nepřekáží, která zkrátka sedí, jako ulitá.

Velikost

Do šířky lze do určité míry pohodlí ovlivnit utažením tkaniček. Co do délky už tomu tak není. Botu si vybírám s dostatečným prostorem v oblasti špičky. Při delším běhu může noha zvětšit objem jak do šířky (díky otoku), tak délky (díky povolené klenbě). S tím je třeba počítat. Obecně si beru botu o číslo větší, než je velikost mé civilní obuvi.

Typ

Minimalistická obuv je hodně diskutovaným tématem mezi běžci. Jde o obuv, která má minimální tlumení a žádný rozdíl mezi patou a špičkou, takzvaný drop.

Protože mě láká udělat si vlastní názor, pořídila jsem si do svého botníku New Balance Minimus a musím říct, že mě příjemně překvapily. Asi se ze mě nikdy nestane zarytý bosoběžec nebo čistokrevný minimalista, ale jako zpestření svého běhu minimalismus vítám. V létě se ráda po těžkém tréninku vyklusávám bosky trávou stadionu, v zimě mi to umožňují právě Minimusky. Mají navíc tu výhodu, že nejsem odkázána na čistý trávník stadionu, ale vydávám se s nimi na louky a do lesů. Je to taková přírodní masáž nohou. Jen pozor, takovou botu je potřeba zapojovat do svého běhání pomalu, aby si chodidlo a noha mohly zvyknout na používání svých dosud zanedbávaných částí.

Minimus 10 od firmy New Balance

Silniční objemová obuv jsou botky na pevný povrch a běhy v tempu obecné vytrvalosti. Mají jemný vzorek na podrážce, jsou dostatečně tlumené a mívají vyšší drop. Vydrží vám dlouho - až 1200 naběhaných kilometrů. Jsou to boty, po kterých sáhnu nejčastěji a moc mi na nich záleží.



Nově jsem si oblíbila Adistar Boost od adidasu, která mi přináší pohodlí snoubené s podporou a pevností technologie Formotion. Na silnici ideální.

Ve svém botníku ale oceňuji i inovovaný model z jarní kolekce, Mizuno Wave Rider 17, po němž sáhnu, jdu-li běhat na smíšený povrch se šotolinou.

adistar Boost od firmy adidas Wave Rider 17 od značky Mizuno

Tempová silniční obuv je mezistupeň mezi silniční objemovou a závodní obuví. Beru ji na tréninky a zpočátku to byla i má závodní obuv. Zde kladu důraz jak na váhu boty, tak na její dynamiku. Botka musí být svižná a musí se jí chtít se mnou trénovat.



Můj oblíbený je starší model Mizuno Wave Elixir 8, protože je širší a dává mi stabilitu. Ačkoliv dynamické, jsou to relativně pohodlné a odpružené boty, takže je ráda beru na delší tempové tréninky, běžeckou abecedu a podobně.

Ještě raději mám své adidas Adizero Tempo 6. Měla jsem již čtyřkovou řadu a ty boty prostě nemají chybu. Jsou pevné, prodyšné a na dráze mě kopou dopředu. Jejich největší výhoda je, že se dobře chovají i v lehkém terénu, poradí si i se šutýrky. Pokud nevím, jaký povrch mě čeká, nebo jde o povrch smíšený, jsou pro mě Tempa jasná volba.

Elixir 8 od firmy Mizuno Adizero Tempo 6 od značky adidas

Do kategorie závodní silniční obuv spadají ty nejlehčí, neprodyšnější a nejrychlejší boty. Mívají i méně tlumení, v němž byste zbytečně ztráceli energii a rychlost, ale zase z toho víc bolí nohy – proto se také nehodí na trénink.

Ze svého botníku bych vybrala zástupce od značky Nike a to Flyknit Racer, které jsou jedinečné ve svém úpletovém svršku, který je velmi pohodlný a extrémně prodyšný. Jsou to rychlé boty, které mi přinesly dosavadní osobák v půlmaratonu.

Když chci rychlost, lehkost a zároveň trochu více pohodlí (například na maratonskou vzdálenost), sahám automaticky po adidas Adios Boost, které v únavě přeci jen přimhouří oko, začnu-li došlapovat na patu. Platí o nich to co o adidas Adizero Tempo 6, podrážka mě skvěle podrží i v lehkém terénu.

Flyknit Racer od značky Nike adizero adios Boost od značky adidas

Volba krosové obuvi dá zabrat nejvíc, výběr bot do terénu je pro mě vždy nejsložitější. Zatím co asfalt je jen jeden, terénu je nepřeberné množství. Něco drží v hlubokém bahně, něco na ledu, něco na mokrém povrchu, v něčem necítíte kamínky, ale také nevnímáte povrch a naopak. A mohla bych pokračovat.

Mé nejoblíbenější modely jsou adidas Kanadia s Gore-Texem, které mi přijdou mezi nepřeberným množstvím krosovek univerzální, a tak je mohu vzít takřka kamkoliv – pokud ovšem nejsou zrovna největší tropy. Hodí se totiž spíše do chladna a také vlhka.

Do nejhlubšího bahna či sněhu mi výborně slouží Speedcross 3 z dílny Salomonu. Vzorek podrážky prostě drží a nepustí. Speedcrossy ale nazouvám pouze do těchto podmínek, na tvrdém hladkém povrchu bych se v nich zbytečně nadřela a "špuntíky" si brzy oběhala.

Když mám tu příležitost užít si běh v přírodě jen po lesních pěšinách a měkkém povrchu, přichází ta vzácná chvíle obout mé Inov-8 Trailroc 255. Čím nižší drop a menší tlumení mají, s o to větší intenzitou zažívám při běhu lesem souznění s povrchem a mohu si s během a došlapem doslova hrát. Kdo nezažil, nepochopí.

Kanadia Trail 5 od firmy adidas Speedcross 3 od značky Salomon Trailroc 255 od firmy Inov-8

Tretry patří do běžecké obuvi speciálně určené na atletický stadion. Jsou lehoučké a mají hroty. Já je v botníku ale zatím nemám.



