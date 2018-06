Bolest chodidla: pozor na přetížení, zánět a patní ostruhy

Trápí vás bolest chodidla, která je nejvýraznější během ranního vstávání z postele? Zhoršují se vaše potíže při chůzi naboso, při chůzi do schodů nebo při chůzi či běhu po špičkách? Může se jednat o přetížení nebo zánět nožní fascie. Přečtěte si, co to znamená a co s tím.



Zvětšit fotografii Onemocnění se léčí i tejpováním. | foto: archiv Kateřiny Honové