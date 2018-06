Kde to bolí? Prozkoumáváme běžcovu nohu ze všech úhlů

Že z běhání mohou nohy bolet asi nepřekvapí ani toho, kdo v životě tento druh sportu neprovozoval. Důvody jsou rozmanité, od přetížení po zranění. Který z těchto důvodů to je a co přesně vás bolí, s vámi vyřeší fyzioterapeut. Napovědět může ale také náš článek, který je právě z pera zkušené fyzioterapeutky Kateřiny Honové specializující se na sportovce. Zdaleka nejlepší ale je problémové partie preventivně ošetřovat posilováním a protahováním, tomu se ale budeme věnovat také.

Začněme od píky - od chodidel

Trápí vás bolest chodidla, která je nejvýraznější během ranního vstávání z postele? Zhoršují se vaše potíže při chůzi naboso, při chůzi do schodů nebo při chůzi či běhu po špičkách? Může se jednat o přetížení nebo zánět nožní fascie. Přečtěte si, co to znamená a co s tím.



Plochá noha může negativně ovlivňovat až nečekaně vzdálená místa lidského těla. Může mít na svědomí například bolest kolen nebo kyčlí, dokáže dokonce způsobovat křeče v lýtkách, bolest hlavy nebo krční páteře. Noha je složitou architektonickou stavbou. Přečtěte si, jak poznat svou klenbu a zbavit se neduhů pramenících z jejích deformit.



Křivý palec na noze už dávno není pouze doménou žen, které nosí celý den vysoké podpatky. A není to ani pouze kosmetický problém, ale také funkční. Změna osy palce totiž vede k tomu, že se při pohybu odrážíte mimo centrované postavení chodidla. Korekce vtočeného palce je komplexní léčbou, ve které je třeba nejprve kloub uvolnit, protáhnout a posílit svaly, které se podílí na správném držení prstů.



Startovné s třičkem jen do neděle! Na dubnový závod Ostavou jedině s motivem běžce na tričku! Nabídka platí do neděle. Čtěte více...

Kterého běžce jedinkrát nepotrápila Achillova šlacha, nechť si tleskne. Mnoho hluku ale dohromady nenaděláme. Bolest Achillovy šlachy je totiž jednou z častých komplikací běžeckého tréninku. Může se jednat o jednorázové přetížení, které samo odezní, v některých případech však bolest vyžaduje komplexní léčebný přístup. V tomto článku hovoří fyzioterapeutka o příčinách, léčbě i prevenci.

Podvrtnutý kotník může potkat i jiného než běhajícího nešťastníka. Jednorázové poranění nepředstavuje takový problém jako opakované distorze a nestabilní kotník. Přečtěte si, jak řešit jednorázové podvrtnutí i chronickou nestabilitu.

Přesouváme se až ke kolenům

Bolest holenních kostí je na špičce v žebříčku bolestivých záležitostí, které obtěžují běžce. Pokud se v práci nacházíte převážně v poloze vsedě u počítače a doma pokračujete v poloze ležmo u televize, s velkou pravděpodobností netušíte, co teď řešíme. Běžci však mají jasno. Neléčený zánět okostice může přerůst až v únavovou zlomeninu. Jak tedy na to?



Pro ty, které trápí lýtka, platí článek již zmiňovaný výše - o Achillově šlaše, neboť ta je nejmohutnější šlachou lidského těla a jedná se o úpon lýtkového svalstva.

Kolena jsou ve společnosti dvou a více běžců nikdy nekončícím tématem. Problematiku příčin bolesti a nácvik spolupráce svalů k zajištění stability kolenního kloubu najdete v tomto užitečném článku.

Jedna z příčin bolestí je takzvané „běžecké koleno“, přetížení iliotibiálního traktu. Typickým příznakem je bolest vzniklá na vnější straně kolena, která akcentuje při běhu. Příčinou je zvýšené tření mezi úponovou šlachou iliotibiálního traktu a stehenní kostí. První článek se věnuje léčbě a protahování, druhý mluví o prevenci, jak poznat oslabené svaly i jak je posilovat. Pomohou vám pomůcky jako TRX, posilovací guma či fitball, ale cvičit můžete též jen se svým tělem.

Utrpěli jste úraz kolene spojený s bolestí, otok, při chůzi se vám podlamuje koleno a ortoped stanovil diagnózu prasklý přední zkřížený vaz? Přečtěte si, kdy a jak se budete moci vrátit k běhání.



Tolik namáhaná stehna

Svaly na stehně jsou fyziologicky v silové nerovnováze. Čtyřhlavý sval stehenní je totiž o polovinu silnější než hamstringy. Hamstringy jsou navíc svaly s tendencí oslabení ve zkrácení. Ale právě tyto svaly jsou velmi namáhané a například při sprintech dokonce extrémně. Více se o nich a jejich posilování dozvíte v článku Natažené hamstringy: bolest, kterou zná (skoro) každý běžec. Jak probíhá jejich správný strečink, pak čtěte tady.

Bolest v hloubce hýžďového svalstva nebo bolest střílející do zadní strany stehna až do oblasti lýtka či dokonce nohy je častým průvodním jevem stažení svalu hruškovitého, který je uložen v hloubce pod svaly hýžďovými. Pokud je to právě váš problém, bude vás zajímat tento článek.

Trochu obecně nakonec

Tento článek vám pomůže pochopit, co se s tělem děje, když mu naložíte více než komfortně. Vysvětlí například i to, proč vás pálí stehna a chytají křeče.