Bolesti lýtek: proč je to problém nejen začínajících běžců

Častým problémem běžců jsou křeče. Jde o bolestivý stav, který zcela znemožní pokračovat v běhu. Pokud se vyskytnou jen malé záškuby, stačí z běhu přejít do chůze a stav by se měl během chvíle upravit zpět do normálu. Pokud je ale křeč velká, zcela znemožní běh a někdy i chůzi. Běžce tak může ze sportovního života vyřadit i na několik dní. Příčin vzniku křečí je mnoho. Mezi nejčastější patří dehydratace, nedostatek minerálů v těle (především magnezia), přetrénování či špatné zatížení plosek nohou při běhu.

První pomocí je zastavení běhu už ve chvíli, kdy cítíte, že by křeč mohla nastat. Poté pomalu a plynule protáhněte sval do celé jeho délky. Po odeznění bolestivé ataky je vhodný pomalý rozběh, který zabrání opětovnému návratu křečí. Pokud křeč ani po protažení neodezní, je variantou jemná masáž lýtka a pomalá chůze.

Bolesti v lýtku

Bolestivost v lýtkách je často způsobená přetížením, opakovaným špatným pohybovým stereotypem nebo nevhodně zvolenou obuví. Jde o potíže, které lze při správném zjištění problému vyřešit, a vrátit se zpět do běžeckých tréninků.

Při výběhu vás nic nebolí, ale postupně s ubíhajícími kilometry je bolest větší a větší, až vám zamezí pokračovat v tréninku. Důvod bývá často v nedostatečném protažení, kdy jste místo lehkého rozklusu a běžecké abecedy hbitě vystřelili vpřed. Při příštím tréninku zkuste tyto prvky zařadit na začátek výběhu.

Přihlaste se na závody do Zoo Brno Pro již tradiční běžecký závod jsme nachystali novou, ještě krásnější trať vedoucí zoo, loukami s výhledy i lesem. Osm kilometrů se na vás těší 15. září 2018.

Začínáte běhat? Chce to trénink…

Pokud začínáte běhat a myslíte si, že na běhu nic není, a říkáte si, že každý přece umí doběhnout na autobus, musím vás zklamat. Běh je v dnešní době vnímán jako složitější koordinační sport, při kterém může podcenění techniky mít za následek bolesti v lýtkách a v dlouhodobém horizontu i riziko zranění. Pokud si nejste jisti, zda váš běh je po přečtení odborných článků a knih dobrý, zkuste vyrazit do některé z tréninkových skupin, které fungují ve městech po celé republice. Vedou je profesionální běžci, kteří vám jistě rádi poradí. Navíc se seznámíte s dalšími běžeckými nadšenci a můžete si předat zkušenosti

Obuv je důležitá

Špatně zvolená obuv dokáže zcela rozhodit běžcův krok, proto je vhodné se při výběru bot poradit s odborníkem. Nejlepší je nechat se otestovat na diagnostickém přístroji a dle výsledků hledat správné obutí.

Běh a křečové žíly

Méně častým problémem bývají křečové žíly, kdy se bolest vyskytuje jak při pohybu, tak i v klidu. Objevují se u starších běžců, častěji u žen. U žen statistiky uvádějí dvakrát větší výskyt než u mužů. Souvisejícími příznaky je pocit těžkých nohou po větší námaze nebo delším stání. Otoky nohou, bolestivost a větší svalová slabost. Pokud tyto problémy máte i po jiné námaze, než je běh, doporučujeme vyšetření na specializovaném pracovišti.

Zánět Achillovy šlachy

Zánět, ať je jakýkoliv, dokáže člověka výrazně potrápit. Bolest v lýtku může být epizodní věcí po jednom tréninku, při opakovaném výskytu je vhodné hledat příčinu dřív, než dojde k chronickému problému. Příčin je celá řada nejčastěji, stejně jako v předchozích případech, špatná technika běhu, nevhodně zvolená obuv, nedostatečné zahřátí, nebo naopak prochladnutí v zimních měsících. První pomocí je klid s vyřazením jakékoliv sportovní aktivity, která by provokovala bolest. V akutní fázi je vhodný klid, při výrazném zánětu a zduření je dobré chladit teplé místo a vydat se na návštěvu k fyzioterapeutovi.

Trénink na posílení lýtek a zlepšení koordinace

Postavte se na okraj schodu a prsty nohou si položte na něj. Zbytek plosky nechte ve vzduchu a pomalu jděte celým tělem pod úroveň shodu. Chvíli vydržte a jděte zpět nahoru. V průběhu cvičení můžete cítit tah v oblasti achilovky nebo slabé pnutí, ale nesmíte pociťovat ostrou bolest. Sérii opakujte 3 x 10 cviků za sebou.

Článek vznikl ve splupráci www.lepsipece.cz.