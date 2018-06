Blízká setkání běhu s luxusem

Spousta lidí vám bude tvrdit, že běhání je super právě proto, že oblečení nemusíte řešit, že stačí dobré boty, nějaké tepláky a staré univerzitní triko. To je pravda možná tak v americkém filmu. Staré triko se vám přilepí na záda hned po prvních pěti stech metrech, což nebude cool ani tehdy, bude-li na něm (třeba i oprávněně) napsáno Harvard University.

Já osobně běhám ráda v tom, co sedí, funguje a (možná především) dobře vypadá. Člověk si říká, že když po deseti kilometrech vypadá jako pár vteřin před infarktem, měl by na to být aspoň dobře oblečený. Většině z nás na to bohatě stačí široký výběr „klasických“ běžeckých značek, jiní pokukují po něčem exkluzivnějším. A právě pro takové fajnšmekry přinášíme malou ochutnávku designérských běžeckých kolekcí.

Calvin Klein je značka, která se proslavila elegantním minimalismem, který se spíš než na barvy soustředí na kvalitní střihy a propracované detaily. Je to znát na jejich volnočasovém oblečení, dokonale padnoucím spodním prádle, ale také na – u nás možná málo známé – sportovní řadě Performance. V barvách převládají tlumené odstíny černé a šedé, střihy jsou ryze funkční, jednoduché, ale vždy s nějakým zajímavým detailem.

Kontrastní nebo průsvitné vsadky, rafinované překřížení ramínek a efektní prošití – to jsou charakteristické rysy kolekce pro elegantní běžkyně, které vyžadují kvalitu, značku, jistou výjimečnost, ale zase nechtějí vypadat jako chodící běžící reklama na luxus a snobství. Tomu ostatně odpovídá i cena, která vůbec není zarážející, a pokud ano, tak spíše v pozitivním slova smyslu: běžecké kalhoty a topy pořídíte v internetových obchodech za cenu kolem 50 dolarů, podprsenky kolem 30.

Kde nakoupíte běžeckou módu Calvin Klein a Armani? Zkuste elektronické obchody: www.shopstyle.com, www.amazon.com, www.macys.com, www.armani.com nebo stránky výrobce.

Italskou sportovně-luxusní klasiku EA7 znají asi především golfisté a stylově vyhranění lyžaři ze Špindlu. Tato linie značky Armani se ale zdaleka nezaměřuje jen na ně. Kolekce pro běžkyně (a běžce) není příliš široká, každý rok jde o několikery kalhoty různé délky, jednoduché topy a trička a mikiny na zip. Střihy nejsou nijak ohromující, ale materiál je nadmíru příjemný a funkční a pozitivem kolekce je kombinovatelnost: jednotlivé kousky k sobě vždy barevně padnou. Letos nám Italové vybrali tmavomodrou, fuchsiovou a růžovou, doplněné o nestárnoucí dvojici černé a bílé. Nakupovat můžete přímo na stránkách výrobce za ceny kolem 50 eur za top a 60 za kalhoty nebo sportovní podprsenku.



Opravdovým Diorem mezi sportovními návrháři je bezpochyby britská značka Lucas Hugh. Jak říkají webové stránky značky, jde o oblečení pro všechny ženy, které při sportu nechtějí dělat kompromisy mezi funkčností a stylem. Pokud jde o design, je Lucas Hugh mnohem odvázanější než předchozí značky: i když každá kolekce disponuje černobílou klasikou pro méně odvážné, většina kousků upoutá už z dálky vzory, které ředitelka značky často vytváří ve spolupráci s umělci či fotografy. Výsledkem jsou komplety v kontrastních barvách s výraznými geometrickými prvky nebo naopak divoké potisky připomínající street-art či abstraktní umění.

Každá designová řada nabízí vždy více druhů kalhot (od 150 dolarů), topů (od 125 dolarů) a větrovek či mikin na zip (od 250 dolarů), takže si svůj běžecký outfit můžete dokonale na míru sladit. Samozřejmě včetně podprsenky. Sice nebude vidět, ale ten pocit… Pokud jste navíc fanynkami filmu Hunger Games, vězte, že to bylo právě oblečení této značky, ve kterém filmové postavy trénovaly.



Kde seženete běžeckou módu Lucas Hugh? Zatřeste prasátkem a podívejte se do e-shopu Lucas Hugh nebo alespoň potěšte své oko pohledem na všechny outfity z kolekcí. Inspirujte se oblečením hrdinů Hunger Games.

A na závěr už jen pár značek, které se běžeckému oblečení věnují spíš okrajově. Nejslavnější z nich je Porsche Design, proslulá jednoduchostí, dokonale propracovanými detaily a v případě běžecké „kolekce“ bohužel taky pověstnou německou upjatostí. Kolekce píšeme v uvozovkách proto, že ta dámská čítá toliko tři kusy usedlého oblečení (capri legíny, tričko a bundičku), sladěnou čepičku s kšiltem a boty, které asi jako jediné stojí za hřích.

Porsche Design, Iffley Road, Hey Jo Další nákupy neotřelých značek můžete uskutečnit zde, zde a zde.

Běžkyním, které nemají chuť se světu ukazovat v upnutém kompletu, ale zároveň nechtějí oblékat ono staré triko, určitě zalichotí značka Iffley Road. Jejich oblečení poněkud zavání konzervativní Anglií, ale je díky vysoce kvalitní směsi přírodních a umělých vláken pohodlné, nikde neškrtí a vzhledově rozhodně neurazí.

Další značkou, která spíš než na kvantitu sází na kvalitu, je Hey Jo. Ty z vás, které nedají ránu bez legín, by určitě měly zbystřit: značka totiž nic jiného než elastické kalhoty nevyrábí. Mají pouze dva druhy, zato spoustu krásných barev, nenápadné kapsičky vzadu a luxusní zlaté zipy. Ideální pro ty, které chtějí vypadat, jako by si odskočily běhat jen tam mimochodem, nebo pro ty, které chtějí vzít legíny i na městský běh po obchodech (samozřejmě s běžeckým oblečením).