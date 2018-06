Birell Grand Prix: z Čechů nejlepší Homoláč. Dnes bude opět závodit

Na start hlavního závodu na deset kilometrů se v sobotu 5. září postavilo bezmála šest tisíc běžců a běžkyň z celého světa. Nechyběla elitní ekipa afrických běžců, která se měla pokusit o vysoké tempo a také skvělý čas, jež dává závodu vždy tu přidanou hodnotu a kvalitu. Bývá i předpokladem pro překonání traťového rekordu. Elita českých běžců také nebyla zanedbatelná a tento závod brala jako velmi prestižní.

Zvláštní kapitolou jsou poté ostatní závodníci z řad hobby běžců, či pokročilejších, kteří usilují nejen o příjemný zážitek z běhu, ale navíc i čas, kterým si splňují své cíle. Závod na deset kilometrů je v rámci seriálu Run Czech výjimkou, obvyklé distance jsou půlmaratony a jednou se běží maraton. Možná právě proto je Birell desítka mezi hobíky tak oblíbená. Kratší závod nabízí srovnání výkonnosti širšímu spektru běžců. Celkově lze říci, že právě tato nejpočetnější skupina běžců pak dává závodu svůj neopakovatelný rozměr a přiláká i obrovské množství diváků. Ti svým povzbuzováním navíc některým pomohou ještě více zpříjemnit neopakovatelný zážitek ze závodu.

Odstartováno rukou Romana Šebrleho

V půl osmé večer zazněl z rukou Romana Šebrleho startovní výstřel a dlouhý had běžců a běžkyň se vydal od Obecního domu směr Štefánikův most, aby na druhé straně řeky absolvoval trať vedoucí pod Letenskými sady a po oběhnutí Strakovy vily se opět vrátil na Náměstí Republiky zpět do cíle.

Nebylo překvapením, že od začátku se o tempo, a hlavně celý vývoj závodu, starali hlavně afričtí běžci převážně z Keni, jejichž skupinka byla dlouho kompaktní. Do dlouhé cílové rovinky se tak přiřítila celá skupina běžců a vítězství nakonec pro sebe urval Daniel Chebii z Keni v čase 27:42 minut, čímž o 14 sekund zaostal za rekordem závodu. Překonání rekordu bylo ale vyváženo krásným a napínavým soubojem až do cíle. Celkem sedm závodníků se dostalo pod hranici 28 minut, což je známka velmi vysoké kvality tohoto pražského závodu.

To, co se nepovedlo mužům, se naopak podařilo v ženské kategorii. Výborně připravená Peres Jepchirchirová z Keni už od začátku nasadila vysoké tempo, kterému nikdo z jejích soupeřek nestačil. Do cíle pak dorazila suverénně, zcela osamocena, v rekordu trati 30:55 minut. Druhé v pořadí, své krajance Linah Cherutové, nadělila více než jednu minutu. Výtečný výkon.

Mezi českými závodníky se očekával velký souboj mezi Janem Kreisingerem a Jirkou Homoláčem a možná se očekávalo, že i někdo třetí zasáhne do jejich souboje o prvenství. Již od začátku závodu se v čele usadil Jirka Homoláč a svůj vynikající výkon dovedl až do cíle a v čase 30:10 minut dokázal zvítězit. O 23 sekund porazil druhého v pořadí Víta Pavlištu a až třetí skončil favorizovaný Jan Kreisinger. V cíli pak jen litoval, že nedokázal stlačit čas pod 30 minut, přesto spokojenost z vítězství byla velká.

Minirozhovor s Jiřím Homoláčem Jirko, co byste rád „den poté“ řekl našim čtenářům? Zdravím čtenáře RUNGO.cz, jsem moc rád, že se mi po dlouhé době v přímém souboji podařilo porazit Víta Pavlištu a Honzu Kreisingera, protože mně moc lidí nevěřilo, že se mi to podaří. Bývám totiž věčně druhý nebo třetí. Všem, co mi fandili, děkuji za podporu.

Jak vypadá taková vítězná snídaně? Na snídani jsem měl bresaolu, sýr, trošku pečiva, jablečnej džus. A půjdete dnes běhat? Dnes mám závod na MČR družstev 3000 m, takže běhat půjdu (smích). Velký rozhovor s Jiřím Homoláčem z loňského roku najdete zde.

Česká ženská běžecká špička se nakonec musela obejít bez dvou zraněných favoritek, a to Kristiiny Mäkki a Anežky Drahotové, přesto i ostatní konkurence slibovala velmi zajímavý boj o prvenství. To se ostatně naplnilo již od startu. Nebylo totiž pochyb, že Eva Vrabcová Nývltová si strojovým tempem běží pro vítězství. Tato česká lyžařská reprezentantka si suverénně doběhla pro prvenství a cílovou pásku protrhla v čase 33:07 minut. Druhé místo si pohlídala naše asi nejzkušenější běžkyně Petra Kamínková a třetí místo patřilo Lucii Sekanové.

Adidas Běh pro ženy 5 km

Již v 18 hodin odstartoval samostatný závod na pět kilometrů adidas Běh pro ženy určený, jak název prozrazuje, výhradně jen ženám. Jeho oblíbenost dokazuje účast téměř dvou tisícovek běžkyň. Tady je třeba dodat, že většina z těchto žen, které se na závod přihlásí, běží podobný závod poprvé a je to pro ně něco svátečního, zvláštního, a podle toho vše tak i berou. A i zde platí, že vítězem je každý, kdo proběhne cílem. Čas a umístění nejsou vůbec důležité. Přesto se i zde odehrávají zajímavé příběhy a mnohé ženy mezi sebou urputně bojují o konečné umístění. Taková prestiž ale neodvrátí pocit z pohodového běhu a radosti, že udělaly něco dobrého pro své zdraví.

Prvenství si vybojovala Michaela Drábková z Nového Města nad Metují, která až téměř u modrého koberce odrazila atak Terezy Lajdové a zvítězila v čase 17:36 minut. Třetí doběhla Hanka Randáková. Tento závod byl skvělou předehrou toho hlavního desetikilometrového a diváci to patřičně ocenili hlavně při doběhu do cíle, kdy všechny ženy odměnili mohutným potleskem.

Závěrem lze jen stroze konstatovat, že letošní ročník se opět velmi vydařil. Poděkování patří jak pořadatelům, tak i dobrovolníkům, kteří se starají o zázemí závodníků, ale opomenout nelze ani diváky, kteří opět připravili závodníkům skvělou atmosféru.

Kompletní výsledky ze závodu najdete na www.runczech.cz